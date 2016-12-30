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جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7/S7 Edge
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سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7/S7 Edge
(من electrony.net)
نحن نعرف بالفعل بأن ذلك سيحدث قريبا، والآن أكدت شركة سامسونج فعلا أنها ستقوم بإنشاء البرنامج التجريبي لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اليوم. وجاء هذا التأكيد على شكل ملاحظة صدرت للمشتركين في البرنامج التجريبي Galaxy Beta Program. تم إطلاق البرنامج التجريبي Galaxy Beta Program من قبل شركة سامسونج في الأسبوع […] The post سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث » تفاصيل
 
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