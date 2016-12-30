سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7/S7 Edge

نحن نعرف بالفعل بأن ذلك سيحدث قريبا، والآن أكدت شركة سامسونج فعلا أنها ستقوم بإنشاء البرنامج التجريبي لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اليوم. وجاء هذا التأكيد على شكل ملاحظة صدرت للمشتركين في البرنامج التجريبي Galaxy Beta Program. تم إطلاق البرنامج التجريبي Galaxy Beta Program من قبل شركة سامسونج في الأسبوع […]
The post سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث » تفاصيل
قبل بضعة أسابيع، عندما أعلنت شركة سامسونج عن البرنامج التجريبي لتحديث الأندرويد 7.0 Nougat للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge، تم الكشف بأن هذا البرنامج التجريبي سيكون متاحا فقط في الولايات المتحدة...
في وقت سابق من هذا العام كانت هناك تسريبات تفيد بأن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد بمفاهيم جديدة يحمل الإسم الرمزي HTC Ocean، والآن بفضل تقرير جديد وردنا اليوم من تايوان، فيبدو أننا حصلنا على تفاصيل...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...