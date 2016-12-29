انطباعاتنا بعد تجربة ديمو Gravity Rush 2

كانت لعبة الأكشن والمغامرة Gravity Rush قد صدرت بالأصل لجهاز سوني المحمول Playstation Vita، وقد حظيت بالإعجاب والثناء من فئة محددة من الجماهير. اللعبة صممها Keiichiro Toyama من سوني، وهو العقل المبدع الواقف وراء سلاسل مثل Siren و Silent Hill. عدة إشاعات انطلقت وأكدت بأن هناك جزء ثان للعبة قيد التطوير، مع نقل اللعبة هذه […] » تفاصيل
Gravity Rush 2 هي لعبة الأكشن والمنصات القادمة من تطوير استوديو سوني اليابان لصالح جهاز سوني المنزلي بلايستيشن4. اللعبة كانت أحد الأسماء الحاضرة في معرض التسلية والترفيه الإلكتروني الأخير E3 2016. من...
أصدرت وكالة Media Create لرصد المبيعات اليابانية تقريرها الأسبوعي وجاءت النتائج (الأجهزةالألعاب) على النحو التالي: محمول ننتندو الـ3DS ينهي العام بنتائج ممتازة وبتفوق على مبيعات الجهاز لنفس الفترة من...
بعد أشهر طويلة منذ صدورها على أجهزة الأركيد مازالت سكوير اينكس متكتمه جدا حول موعد إصدار لعبة القتال من بطولة شخصيات فاينل فانتسي بعنوان Final Fantasy Dissidia Versus ومن تطوير فريق Team Ninja بنسخة...
من خلال حسابه الرسمي على تويتر قام Mac Walters المخرج الإبداعي للعبة Mass Effect: Andromeda بالإجابة على مجموعة من أسئلة اللاعبين والإجابات تعطينا معلومات جديدة حول اللعبة. شخصيات اللعبة قد تم التقاط...