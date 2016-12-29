الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار الألعاب  أنت هنا انطباعاتنا بعد تجربة ديمو Gravity Rush 2
1
تثبيت

انطباعاتنا بعد تجربة ديمو Gravity Rush 2
(من true-gaming.net)
كانت لعبة الأكشن والمغامرة Gravity Rush قد صدرت بالأصل لجهاز سوني المحمول Playstation Vita، وقد حظيت بالإعجاب والثناء من فئة محددة من الجماهير. اللعبة صممها Keiichiro Toyama من سوني، وهو العقل المبدع الواقف وراء سلاسل مثل Siren و Silent Hill. عدة إشاعات انطلقت وأكدت بأن هناك جزء ثان للعبة قيد التطوير، مع نقل اللعبة هذه […] » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار الألعاب

آراء وتعليقات
Osama Black Hak منذ 25 دقيقة
+0 تثبيت
لعبة ممتعة
[الرد على Osama Black Hak]

شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

أقوى 33 ثانية في تاريخ كرة السلة!

عاصفة القرن في الولايات المتحدة

أداء متميز ومناورات مثيرة لفورد في شوارع دبي

جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

شاهدوا كيف كانوا يصورون و ينتجون زينغو و رينغو

ثبّتقد يهمك أيضاً:

لعبة Gravity Rush 2 أصبحت ذهبية

 أحد الألعاب التي تنتظرها فئة محددة من الجماهير بشوق هي لعبة المغامرات والحركة Gravity Rush 2 التي تصدر لجهاز سوني المنزلي بلايستيشن4 في مطلع العام القادم. اللعبة من إخراج “كيتشيرو...
الموضوع: أخبار الألعاب

المزيد من المعلومات حول Gravity Rush 2: تطور الشخصيات، العالم والمزيد

 Gravity Rush 2 هي لعبة الأكشن والمنصات القادمة من تطوير استوديو سوني اليابان لصالح جهاز سوني المنزلي بلايستيشن4. اللعبة كانت أحد الأسماء الحاضرة في معرض التسلية والترفيه الإلكتروني الأخير E3 2016. من...
الموضوع: أخبار الألعاب

عرض مع مخرج لعبة Gravity Daze لPSVITA

 Gravity Daze أو Gravity Rush في اللعبة القادمة لجهاز فيتا من إخراج Keiichiro Toyama وهو الأب الروحي لسلسة silent hill. تم إعلان اللعبة في معرض e3 الماضي ولم نر شيئا بعدها لتعود اللعبة إلى السطح مع...
الموضوع: أخبار الألعاب

ديمو Gravity Rush 2 قادم غدا لمتجر PSN الياباني لمُشتركي خدمة Plus

 لعبة المغامرات والأكشن Gravity Rush 2 هي أحد الألعاب المُرتقبة من فئة محددة من جمهور اللاعبين، وهي تصدر نهاية هذا العام حصرياً على جهاز سوني المنزلي بلايستيشن4. حسناً، هناك طريقة لتجربة اللعبة قبل...
الموضوع: أخبار الألعاب

Gravity Rush 2 تحصل على عرض جديد من الأنمي الخاص بها

 تشاركنا سوني للترفيه التفاعلي بعرض جديد يتم فيه إستعراض حلقة الانمي الخاصة المقتبسة من لعبة العالم المفتوح والمغامرات Gravity Rush 2 والتي تصدر بعنوان Gravity Rush the Animation: Overture. الحلقة...
الموضوع: أخبار الألعاب


ثبّتمن true-gaming.net

الممثله Ashley Johnson تعود لعملها بلعبة The Last Of Us: Part II

 Ashley Johnson هي الممثله لتي لعبت دور شخصية Ellie بلعبة The Last Of Us بجزئها الأول والان تعود للعمل مجددا لتصوير التثميل الحركي للجزء الثاني من اللعبة كما نشاهد عبر حسابها الرسمي بتويتر. حتى الأن...
الموضوع: أخبار الألعاب

قائمة مبيعات Media Create للفترة من 19-25 ديسمبر

 أصدرت وكالة Media Create لرصد المبيعات اليابانية تقريرها الأسبوعي وجاءت النتائج (الأجهزةالألعاب) على النحو التالي: محمول ننتندو الـ3DS ينهي العام بنتائج ممتازة وبتفوق على مبيعات الجهاز لنفس الفترة من...
الموضوع: أخبار الألعاب

مقارنة الرسوم مابين نسختي الPS4 وال3DS من لعبة Dragon Quest XI

 رغم أن اللعبة تأتينا بفرق تطوير مختلفة وبمحركات تطوير مختلفة وعلى أجهزة بقدرات مختلفة ولكن الجزء الحادي عشر من سلسلة العاب دراجون كويست من سكوير اينكس هو “نفس اللعبة” على جهازي الـPS4...
الموضوع: أخبار الألعاب

إشاعة: Final Fantasy Dissidia Versus تصدر بنسخة الأجهزة المنزلية بشهر مارس

 بعد أشهر طويلة منذ صدورها على أجهزة الأركيد مازالت سكوير اينكس متكتمه جدا حول موعد إصدار لعبة القتال من بطولة شخصيات فاينل فانتسي بعنوان Final Fantasy Dissidia Versus ومن تطوير فريق Team Ninja بنسخة...
الموضوع: أخبار الألعاب

لن تتمكنوا من إستكشاف المجرة كاملة في Mass Effect: Andromeda

 من خلال حسابه الرسمي على تويتر قام Mac Walters المخرج الإبداعي للعبة Mass Effect: Andromeda بالإجابة على مجموعة من أسئلة اللاعبين والإجابات تعطينا معلومات جديدة حول اللعبة. شخصيات اللعبة قد تم التقاط...
الموضوع: أخبار الألعاب
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Osama Black Hak
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة