انطباعاتنا بعد تجربة ديمو Gravity Rush 2

ديمو Gravity Rush 2 قادم غدا لمتجر PSN الياباني لمُشتركي خدمة Plus لعبة المغامرات والأكشن Gravity Rush 2 هي أحد الألعاب المُرتقبة من فئة محددة من جمهور اللاعبين، وهي تصدر نهاية هذا العام حصرياً على جهاز سوني المنزلي بلايستيشن4. حسناً، هناك طريقة لتجربة اللعبة قبل...