Super Mario Run متوفرة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي

لعبة Super Mario Run قادمة قريبا إلى منصة الأندرويد إذا كنت من الأشخاص الذين ينتظرون وصول لعبة Super Mario Run إلى منصة الأندرويد، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن هذه اللعبة وصلت اليوم إلى متجر Google Play Store، على الرغم من أنها متاحة فقط حاليا للتسجيل...