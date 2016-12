Super Mario Run متوفرة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي

لعبة Not Golf متوفرة الآن على متجر جوجل بلاي البوابة العربية للأخبار التقنية Not Golf وكما يبدو من اسمها فهي ليست لعبة غولف، لكنها تتشابه معها بشكل كبير، حيث ستقوم خلال اللعبة بإطلاق... لعبة Not Golf متوفرة الآن على متجر جوجل بلاي...