الممثله Ashley Johnson تعود لعملها بلعبة The Last Of Us: Part II Ashley Johnson هي الممثله لتي لعبت دور شخصية Ellie بلعبة The Last Of Us بجزئها الأول والان تعود للعمل مجددا لتصوير التثميل الحركي للجزء الثاني من اللعبة كما نشاهد عبر حسابها الرسمي بتويتر. حتى الأن...