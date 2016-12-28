Atlus: العام القادم سيكون حافلا لعناوين Etrian Odyssey و Shin Megami Tensei

لاشك ان شركة Atlus التابعه لسيجا منشغله بتطوير عدد من المشاريع الرئيسية والعام القادم قد يشهد معه إستعراض الأجزاء الجديدة من سلسلتي Etrian Odyssey و Shin Megami Tensei إن كانت الدلائل تشير لذلك. سلسلة العاب Etrian Odyssey تحتفل بالعام القادم بمرور 10 سنوات على بدايتها ومخرج العاب السلسلة Shigeo Komori أشار بكون الوقت المناسب للإحتفال، […] » تفاصيل
الجزء الخامس من سلسلة الآربيجي بنظام الكهوف والخنادق Etrian Odyssey V تحصل على فيديو جديد يستعرض فئة أو كلاس Fencer من ناحية التصاميم الرسومية، الأصوات، وطريقة اللعب. Etrian Odyssey V تأتينا من شركة...
لاشك أن اطلس تبذل الكثير من الجهد على الننتندو 3DS مؤخرا، ثالث العاب الشركة للجهاز هي لعبة Etrian Odyssey: Millennium Girl المقرر إصدارها بشهر يوليو القادم. اللعبة هي ريميك للجزء الأول من السلسلة مع...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
Shadow of the Eternals هو عنوان التتمه الروحية للعبة الرعب النفسيه Eternal Darkness والتي بدأت حياتها بحملة دعم لم تحقق النجاح بـKickstarter قبل يؤكد فريق التطوير بأنه مازال يعمل عليه. بعد غياب طويل...
Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...