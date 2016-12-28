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Atlus: العام القادم سيكون حافلا لعناوين Etrian Odyssey و Shin Megami Tensei
(من true-gaming.net)
لاشك ان شركة Atlus التابعه لسيجا منشغله بتطوير عدد من المشاريع الرئيسية والعام القادم قد يشهد معه إستعراض الأجزاء الجديدة من سلسلتي Etrian Odyssey و Shin Megami Tensei إن كانت الدلائل تشير لذلك. سلسلة العاب Etrian Odyssey تحتفل بالعام القادم بمرور 10 سنوات على بدايتها ومخرج العاب السلسلة Shigeo Komori أشار بكون الوقت المناسب للإحتفال، […] » تفاصيل
 
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