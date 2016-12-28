Atlus: العام القادم سيكون حافلا لعناوين Etrian Odyssey و Shin Megami Tensei

الحلقة الأولى من Batman- The Telltale Series متوفرة مجانا على Steam الآن إن كُنتَ تُفكر باقتناء لعبة Batman- The Telltale Series الأخيرة ولم يحالفك الحظ بذلك بعد، فقد يسرك هذا الخبر، إذ أن الحلقة الأولى من اللعبة متوفرة الآن على متجر Steam للحاسب الشخصي مجاناً، وبالطبع...