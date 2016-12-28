هكذا سيبدو اللون الأبيض اللامع على iPhone 7 Plus

النسخة السوداء اللامعة من iPhone 7 معروضة بقلة بسبب صعوبة التصنيع النسخة السوداء اللامعة من iPhone 7 و iPhone 7 Plus تعاني من نقص المعروض منذ إصدارها، والآن يبدو أن لدينا بعض التفاصيل حول الأسباب التي أدت إلى صعوبة الحصول على هذه النسخة بالمقارنة مع النسخ الأخرى....