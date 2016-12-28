في شهر نوفمبر الماضي، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل ذاهبة لإصدار اللون الأبيض اللامع للهاتف iPhone للإستفادة من النجاح الكبير الذي حصدته النسخة السوداء اللامعة من iPhone 7. التقرير كان مثيرا للشك نظرا إلى أن شركة آبل لا تعد ضمن الشركات التي تقوم بإصدار لون جديد لمنتجاتها في منتصف دورة الحياة الخاصة بها، […]
The post هكذا سيبدو اللون الأبيض اللامع على iPhone 7 Plus appeared first on » تفاصيل
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...