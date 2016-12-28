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هكذا سيبدو اللون الأبيض اللامع على iPhone 7 Plus
(من electrony.net)
في شهر نوفمبر الماضي، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل ذاهبة لإصدار اللون الأبيض اللامع للهاتف iPhone للإستفادة من النجاح الكبير الذي حصدته النسخة السوداء اللامعة من iPhone 7. التقرير كان مثيرا للشك نظرا إلى أن شركة آبل لا تعد ضمن الشركات التي تقوم بإصدار لون جديد لمنتجاتها في منتصف دورة الحياة الخاصة بها، […] The post هكذا سيبدو اللون الأبيض اللامع على iPhone 7 Plus appeared first on » تفاصيل
 
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