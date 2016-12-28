هذا الموضوع تلميحة: أدوات للحصول على تنبيه ومعرفة المتاجر التي يمكن شراء سمّاعات AirPods اللاسلكية منها ظهر على عالم آبل.
بدأت شركة آبل بإرسال سمّاعات AirPods اللاسلكية لجميع المستخدمين الذين قاموا بطلبها مُسبقًا ابتداءً من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن وبسبب الكمّيات المحدودة، لم يحالف الحظ الكثير من المستخدمين للحصول عليها. لذا، يمكن للراغبين بشراء سمّاعات AirPods الجديدة الاستفادة من بعض » تفاصيل
هذا الموضوع تعرف على سماعات آبل اللاسلكية و الذكية AirPods ظهر على عالم آبل.
من المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها آبل ضمن مؤتمرها الخاص بالإعلان عن الآيفون 7 و7 Plus، تم الإعلان عن منتج جديد خاص بآبل...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...