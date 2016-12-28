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تلميحة: أدوات للحصول على تنبيه ومعرفة المتاجر التي يمكن شراء سمّاعات AirPods اللاسلكية منها

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تلميحة: أدوات للحصول على تنبيه ومعرفة المتاجر التي يمكن شراء سمّاعات AirPods اللاسلكية منها
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع تلميحة: أدوات للحصول على تنبيه ومعرفة المتاجر التي يمكن شراء سمّاعات AirPods اللاسلكية منها ظهر على عالم آبل. بدأت شركة آبل بإرسال سمّاعات AirPods اللاسلكية لجميع المستخدمين الذين قاموا بطلبها مُسبقًا ابتداءً من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن وبسبب الكمّيات المحدودة، لم يحالف الحظ الكثير من المستخدمين للحصول عليها. لذا، يمكن للراغبين بشراء سمّاعات AirPods الجديدة الاستفادة من بعض » تفاصيل
 
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