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تقارير: iPhone جديد بشاشة 5 بوصة مع كاميرا مزدوجة سيرى النور في 2017

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تقارير: iPhone جديد بشاشة 5 بوصة مع كاميرا مزدوجة سيرى النور في 2017
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع تقارير: iPhone جديد بشاشة 5 بوصة مع كاميرا مزدوجة سيرى النور في 2017 ظهر على عالم آبل. أفادت آخر التقارير إلى أن شركة آبل تنوي إطلاق هاتف iPhone جديد بشاشة 5 بوصة وكاميرا مزدوجة عمودية، وذلك حسبما نقل موقع Macotakara على لسان أحد المعامل التايوانية. وبحسب التقرير فإن الهاتف الجديد سيكون عبارة عن تحديث للميّزات الموجودة في iPhone 7 و7 Plus الحالية مع تغيير في حجم الشاشة فقط، وطريقة » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
markpix منذ 2 ساعة
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akhbarnaqada منذ 40 دقيقة
+0 تثبيت
شكرا على الموضوع
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