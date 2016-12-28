هذا الموضوع تقارير: iPhone جديد بشاشة 5 بوصة مع كاميرا مزدوجة سيرى النور في 2017 ظهر على عالم آبل.
أفادت آخر التقارير إلى أن شركة آبل تنوي إطلاق هاتف iPhone جديد بشاشة 5 بوصة وكاميرا مزدوجة عمودية، وذلك حسبما نقل موقع Macotakara على لسان أحد المعامل التايوانية. وبحسب التقرير فإن الهاتف الجديد سيكون عبارة عن تحديث للميّزات الموجودة في iPhone 7 و7 Plus الحالية مع تغيير في حجم الشاشة فقط، وطريقة » تفاصيل
افادت تقارير آسياوية بأن آبل تعمل على ثلاثة هواتف آيفون ستطلقها هذا العام، اثنان منها بحلول يونيو القادم. وتفيد التقارير بأن آبل ستطلق هاتف iPhone 5S بشاشة من قياس 4 بوصة، و هاتف “iPhone Math” بعد من...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...