تقارير: iPhone جديد بشاشة 5 بوصة مع كاميرا مزدوجة سيرى النور في 2017

محلل: أبل تخطط لإطلاق آيباد برو بشاشة 10.5 بوصة في 2017 من المعروف أن مينج تشي كو هو أحد أقوى المحللين بشأن أبل ومنتجاتها، واليوم أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات مختلفة من أجهزة الآيباد في عام 2017. ووفقًا لما ذكره كو، فإن من الإصدارات...