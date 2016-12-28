واحدة من نقاط البيع الرئيسية في سلسلة هواتف Galaxy Note نجد القلم الرقمي S Pen الذي يأتي مسبقا مع الجهاز. هذا يساعد شركة سامسونج على التفريق بين سلسلة هواتف Galaxy Note و Galaxy S. ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن القلم الرقمي S Pen قد يشق طريقه إلى الهاتف Galaxy S8 أيضا. […]
The post Galaxy S8 قد يحصل على واحدة من أهم الميزات التي تتفرد بها هواتف Galaxy Note appeared first on » تفاصيل
لقد سمعنا العديد من الشائعات حول الهاتف Galaxy Note 6، والآن نحن هنا مع إشاعة جديدة تلمح إلى أن هذا الأخير سيحمل إسم مختلف عندما يتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام. ووفقا لموقع ETNews، فيبدو أن شركة...
في العام الماضي، رأينا العديد من المستخدمين يشكون من آلية إدخال القلم الرقمي S Pen في الهاتف Galaxy Note 7 بسبب أن إدخال القلم الرقمي بشكل معكوس يؤدي إلى تلف آلية إدخال وإخراج القلم. نتيجة ذلك، تخوف...
في حين أن هواتف Galaxy Note 7 التي تباع في الصين لم تشهد الكثير من حالات الإحتراق على عكس النسخ العالمية من هذا الهاتف، فقد قررت شركة سامسونج رسميا اليوم إسترجاع النسخ الصينية من Galaxy Note 7 أيضا....
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...