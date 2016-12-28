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Galaxy S8 قد يحصل على واحدة من أهم الميزات التي تتفرد بها هواتف Galaxy Note
(من electrony.net)
واحدة من نقاط البيع الرئيسية في سلسلة هواتف Galaxy Note نجد القلم الرقمي S Pen الذي يأتي مسبقا مع الجهاز. هذا يساعد شركة سامسونج على التفريق بين سلسلة هواتف Galaxy Note و Galaxy S. ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن القلم الرقمي S Pen قد يشق طريقه إلى الهاتف Galaxy S8 أيضا. […] The post Galaxy S8 قد يحصل على واحدة من أهم الميزات التي تتفرد بها هواتف Galaxy Note appeared first on » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
markpix منذ 2 ساعة
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هيكون عودة قوية لسامسونج
[الرد على markpix]

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