Galaxy S8 قد يحصل على واحدة من أهم الميزات التي تتفرد بها هواتف Galaxy Note

Galaxy Note 6 قد يأتي في نهاية المطاف تحت إسم Galaxy Note 7 لقد سمعنا العديد من الشائعات حول الهاتف Galaxy Note 6، والآن نحن هنا مع إشاعة جديدة تلمح إلى أن هذا الأخير سيحمل إسم مختلف عندما يتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام. ووفقا لموقع ETNews، فيبدو أن شركة...