إتش تي سي تكشف عن هاتفها الجديد HTC One M8 كشفت شركة إتش تي سي قبل قليل عن هاتفها الجديد والرائد HTC One M8 أو ما بات يعرف أيضًا بـ new One، والذي يُعتبر الجيل الثاني من هاتف HTC One الذي أطلقته العام الماضي، وهو الهاتف الذي سيخوض المنافسة...