نكت مضحكة جدا

ستة أشياء إذا بحثت عليها في غوغل ستجد نتائج مضحكة ومفيدة - أسرار غوغل بعد إدخال الأشياء التي نريد البحث عليها عبر الأنترنت في محرك البحث غوغل فهو يشارك معنا نتائج نحتاجها يوميا ، ولا أحد ينكر فضله علينا في الوصول إلى ما نريده بسرعة ، وهناك بعض الكلمات إذا بحثت عليها...