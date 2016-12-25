تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك

تطبيق VoiceCam على آيفون لإلتقاط صورة شخصية بصوتك أخذ صورة شخصية “سيلفي” على آيفون أو أي هاتف آخر وخصوصًا هواتف صاحبة الشاشات الكبيرة أمر ليس بالسهل، وخصوصًا عند الإلتقاط من زوايا صعية، ولو فرضنا مثلًا إستخدام اليد الأخرى لن يكون محتوى...