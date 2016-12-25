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تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية يتيح تطبيق VoiceCam لمستخدمي نظام آي أو إس التقاط الصور الشخصية “السيلفي” عن طريق الصوت ودون الحاجة للضغط على أي... تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
الفرخ الحويطي منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
جميل جدا سأقوم بوضع شرح له قريبا ان شاء الله
[الرد على الفرخ الحويطي]

Aminou7 منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
هذا رائع
[الرد على Aminou7]

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