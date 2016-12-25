عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك
1
تثبيت
ثبت
البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك
aitnews
منذ 8 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية يتيح تطبيق VoiceCam لمستخدمي نظام آي أو إس التقاط الصور الشخصية “السيلفي” عن طريق الصوت ودون الحاجة للضغط على أي... تطبيق VoiceCam لالتقاط صور السيلفي بصوتك »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (2)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
الفرخ الحويطي
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
جميل جدا سأقوم بوضع شرح له قريبا ان شاء الله
[
الرد على الفرخ الحويطي
]
Aminou7
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
هذا رائع
[
الرد على Aminou7
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
ماذا لو كان العالم عبارة عن 100 شخص فقط
ثمانية طرق لتبدو مشغولا في العمل
مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال
شاهد كيف يحمي سمك الPuffer نفسه
زيارة طبيب الاسنان من وجهة نظر البكتريا
قد يهمك أيضاً:
1
تطبيق VoiceCam على آيفون لإلتقاط صورة شخصية بصوتك
أخذ صورة شخصية “سيلفي” على آيفون أو أي هاتف آخر وخصوصًا هواتف صاحبة الشاشات الكبيرة أمر ليس بالسهل، وخصوصًا عند الإلتقاط من زوايا صعية، ولو فرضنا مثلًا إستخدام اليد الأخرى لن يكون محتوى...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
AirSelfie .. أصغر طائرة محمولة لالتقاط صور السيلفي
البوابة العربية للأخبار التقنية AirSelfie هي عبارة عن طائرة صغيرة للغاية تُقدم للمستخدمين تجربة مثيرة وغير تقليدية لالتقاط صور السيلفي من الجو بسهولة وكفاءة،... AirSelfie .. أصغر طائرة محمولة...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تطبيق SelfieCity لإضافة فلاتر سينمائية على صور السيلفي
البوابة العربية للأخبار التقنية إن كنت من الأشخاص الذين يفضلون التقاط صور السيلفي بكثرة وفي نفس الوقت ترغب بإضافة لمسة جمالية أنيقة على صورك،... تطبيق SelfieCity لإضافة فلاتر سينمائية على صور السيلفي...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
أسوس تكشف عن هاتف ذكي لالتقاط صور السيلفي
أزاحت شركة أسوس اليوم الإثنين خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها بمعرض “كومبيوتكس 2015″ Computex 2015، الذي انطلق اليوم بالعاصمة التايوانية، تايبيه عن هاتف ذكي جديد ليكون الحل الأمثل لالتقاط...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تطبيق لالتقاط الصور عن طريق الصوت في آندرويد
كثيراً مايحتاج المستخدم إلى التقاط صورة عن طريق الكاميرا ولكن دون التحكم بالجهاز بشكل يدوي، وعلى الرغم من وجود مؤقت... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من aitnews.com
1
سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص
البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
2
دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة
البوابة العربية للأخبار التقنية وجدت دراسة جديدة أن أخذ استراحة من فيس بوك يمكن أن يعزز الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مع آثار واضحة... دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية
البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك
البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب
البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
arazed
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة