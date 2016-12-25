دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة

دراسة: استخدام فيسبوك قد يلعب دورًا سلبيًا على صحة الفرد النفسية وجدت دراسة حديثة أن شبكات التواصل الاجتماعي قد تلعب دورًا سلبيًا في الحياة النفسية للفرد، مع أنها جاءت بالأصل لجعل... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...