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دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة
aitnews
منذ 8 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية وجدت دراسة جديدة أن أخذ استراحة من فيس بوك يمكن أن يعزز الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مع آثار واضحة... دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (2)
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الفرخ الحويطي
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
صحيح 100%
[
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Aminou7
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
هذا صحيح وانا لا استخدمه الا في صفحة موقعي الشخصي
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