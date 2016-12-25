أفضل تطبيقات أندرويد لا تستخدمها

مع أكثر من 1.5 مليون تطبيق على متجر قوقل بلاي، فلا عجب أن يحمل المتجر مجموعة رائعة ومتنوعة من التطبيقات بمختلف المجالات، والأهم تطبيقات ترجع بالنفع والفائدة على المستخدمين، لكن على الرغم من وجود تطبيقات شعبية مثل يوتيوب وعشرات تطبيقات التواصل والتراسل وتطبيقات أخرى هناك العديد من التطبيقات التي يتغاضى عنها المستخدم أو لا تَمّر عليه، في هذه المقالة نستعرض لكم عدد من هذه التطبيقات والتي تأتي تحت » تفاصيل