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أفضل تطبيقات أندرويد لا تستخدمها

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أفضل تطبيقات أندرويد لا تستخدمها
(من tech-wd.com)
مع أكثر من 1.5 مليون تطبيق على متجر قوقل بلاي، فلا عجب أن يحمل المتجر مجموعة رائعة ومتنوعة من التطبيقات بمختلف المجالات، والأهم تطبيقات ترجع بالنفع والفائدة على المستخدمين، لكن على الرغم من وجود تطبيقات شعبية مثل يوتيوب وعشرات تطبيقات التواصل والتراسل وتطبيقات أخرى هناك العديد من التطبيقات التي يتغاضى عنها المستخدم أو لا تَمّر عليه، في هذه المقالة نستعرض لكم عدد من هذه التطبيقات والتي تأتي تحت » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
الفرخ الحويطي منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
مذهل
[الرد على الفرخ الحويطي]

Aminou7 منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
جميل
[الرد على Aminou7]

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