أفضل تطبيقات أندرويد لا تستخدمها

مع أكثر من 1.5 مليون تطبيق على متجر قوقل بلاي، فلا عجب أن يحمل المتجر مجموعة رائعة ومتنوعة من التطبيقات بمختلف المجالات، والأهم تطبيقات ترجع بالنفع والفائدة على المستخدمين، لكن على الرغم من وجود تطبيقات شعبية مثل يوتيوب وعشرات تطبيقات التواصل والتراسل وتطبيقات أخرى هناك العديد من التطبيقات التي يتغاضى عنها المستخدم أو لا تَمّر عليه، في هذه المقالة نستعرض لكم عدد من هذه التطبيقات والتي تأتي تحت » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
هنالك عدة طرق رئيسية يمكن من خلالها كسب المال عبر الإنترنت وتوفير مصدر دخل جيد ودائم، ولقد تعرضنا في مقالة سابقة إلى هذه الطرق بشيء من التفصيل، وكذلك ذكرنا العديد من المواقع والمنصات المتخصصة في مجال...