الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح
2
تثبيت
نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح
(من tech-wd.com)
هنالك عدة طرق رئيسية يمكن من خلالها كسب المال عبر الإنترنت وتوفير مصدر دخل جيد ودائم، ولقد تعرضنا في مقالة سابقة إلى هذه الطرق بشيء من التفصيل، وكذلك ذكرنا العديد من المواقع والمنصات المتخصصة في مجال الربح في مقالة أخرى ، أما في هذه المقالة فسوف نسلط الضوء على واحدة من الطرق المشهورة في مجال الكسب الرقمي، ألا وهي (البيع بالعمولة) أو (Affiliate marketing)، سنتحدث عنها لكن من جانب أخلاقي يهم » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال

10 أشياء لا تصدق تحدث في كل ثانية

اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه

من يعرف السبب الحقيقي للجيب الصغير في الجينز؟

14 معلومة و اختصار لاتعرفها عن الآيفون

ثبّتقد يهمك أيضاً:

ما هو التسويق بالعمولة Affiliate Marketing وكيف تبدأ به؟

يعتبر التسويق بالعمولة Affiliate Marketing من أكثر الطرق شهرة وشيوعاً لربح المال من الإنترنت، ولكن حينما يأتي السؤال بـ “ما هو التسويق بالعمولة  Affiliate Marketing؟” يجب أن تكون الإجابة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

التسويق بالعمولة، وآفاق أكثر رحابة للربح من الإنترنت

 ما دمت قد اعتركت مجال الربح من الإنترنت، فلا مفر لك من تجربة التسويق بالعمولة Affiliate Marketing كأحد أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق دخل جيد ومميز يمكن الاعتماد عليه. ما هو التسويق بالعمولة؟...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ماهو كليك بانك؟ وكيفية الربح منه؟

ما هو كليك بانك ؟ الكثير من المبتدأيين فى مجال البيع بالعمولة فى جميع أنحاء العالم يسألون نفس السؤال حين يحاولون البحث عن مصدر دخل مناسب حقيقى من الإنترنت. حسنا للإجابة عن هذا السؤال ، هذة المقالة...
الموضوع: إنترنت

اكسب الاف الدولارات من الانترنت: ما هو تسويق الافيليت affiliate marketing (البيع بالعمولة)

لابد لنا ان نتحدث عن نموذج العمل في هذه المهنه وما نعرفه عن نماذج العمل لاي وظيفه هي انها وصف لكيفيه صنع المال في هذ العمل وكيف تستطيع عمل الربح المرغوب باستخدام هذه الكيفيه في صنع المال بالاضافه الى...
الموضوع: إنترنت

فيديو: شرح التسجيل و طريقة العمل مع كليك بانك -طريقك للربح من الانترنت

 هذا الفيديو يشرح بالتفصيل طريقة التسجيل في موقع البيع بالعمولة كليك بانك و كيفية الربح منه حيث تعد طريقة التسويق الالكتروني او ما يسمي البيع بالعمولة احد افضل طرق الربح من الانترنت هذه الايام...
الموضوع: إنترنت


ثبّتمن tech-wd.com

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles

 شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot

 أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تطلق الإعلانات في المنطقة والبداية مع الاتصالات السعودية

 أفادت مصادر موثوقة لعالم التقنية أن شركة الاتصالات السعودية STC ستكون أول الشركاء الاعلانيين لشركة سناب شات في المنطقة حيث سيتم تدشين هذه الشراكة غداً بحملة ” لبيه يابلادي ” وذلك مناسبة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تغيّر اسمها إلى سنابوتكشف عن أول نظَّارة ذكية لها

 وفقًا لمقطع فيديو تم تسريبه مع بعض السجلات، فإن مالك شركة سناب شات يخطط لتغيير اسم الشركة إلى “سناب Snap Inc” فقط، إلى أن أعلنت عن ذلك رسميًا عبر صحيفة وول ستريت جورنال، كما كشفت أيضًا عن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

أوبرا ماكس يوفّر وضع VIP لتوفير بيانات وخصوصية غير محدودة

 أتاحت شركة أوبرا تحديثًا جديدًا طال تطبيقها أوبرا ماكس “Opera Max” صاحب مهمة توفير باقات البيانات ومنح الخصوصية أثناء تصفّح الشبكة، من جانبه التحديث طال نظام تشغيل اندرويد فقط، وفيه تم...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Norgine Work
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة