نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح

هنالك عدة طرق رئيسية يمكن من خلالها كسب المال عبر الإنترنت وتوفير مصدر دخل جيد ودائم، ولقد تعرضنا في مقالة سابقة إلى هذه الطرق بشيء من التفصيل، وكذلك ذكرنا العديد من المواقع والمنصات المتخصصة في مجال الربح في مقالة أخرى ، أما في هذه المقالة فسوف نسلط الضوء على واحدة من الطرق المشهورة في مجال الكسب الرقمي، ألا وهي (البيع بالعمولة) أو (Affiliate marketing)، سنتحدث عنها لكن من جانب أخلاقي يهم » تفاصيل