نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح

هنالك عدة طرق رئيسية يمكن من خلالها كسب المال عبر الإنترنت وتوفير مصدر دخل جيد ودائم، ولقد تعرضنا في مقالة سابقة إلى هذه الطرق بشيء من التفصيل، وكذلك ذكرنا العديد من المواقع والمنصات المتخصصة في مجال الربح في مقالة أخرى ، أما في هذه المقالة فسوف نسلط الضوء على واحدة من الطرق المشهورة في مجال الكسب الرقمي، ألا وهي (البيع بالعمولة) أو (Affiliate marketing)، سنتحدث عنها لكن من جانب أخلاقي يهم » تفاصيل
ما دمت قد اعتركت مجال الربح من الإنترنت، فلا مفر لك من تجربة التسويق بالعمولة Affiliate Marketing كأحد أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق دخل جيد ومميز يمكن الاعتماد عليه. ما هو التسويق بالعمولة؟...
لابد لنا ان نتحدث عن نموذج العمل في هذه المهنه وما نعرفه عن نماذج العمل لاي وظيفه هي انها وصف لكيفيه صنع المال في هذ العمل وكيف تستطيع عمل الربح المرغوب باستخدام هذه الكيفيه في صنع المال بالاضافه الى...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...