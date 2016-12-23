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أوبرا ماكس يوفّر وضع VIP لتوفير بيانات وخصوصية غير محدودة

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أوبرا ماكس يوفّر وضع VIP لتوفير بيانات وخصوصية غير محدودة
(من tech-wd.com)
أتاحت شركة أوبرا تحديثًا جديدًا طال تطبيقها أوبرا ماكس “Opera Max” صاحب مهمة توفير باقات البيانات ومنح الخصوصية أثناء تصفّح الشبكة، من جانبه التحديث طال نظام تشغيل اندرويد فقط، وفيه تم إضافة وضع VIP الذي بدوره يمنح المستخدم توفيرًا لبياناته وكذلك تفعيل أمر الخصوصية بإستمرار دون إنقطاع. حيث في السابق كان التطبيق يمنح 12 ساعة ويكون فيه التطبيق مُفعّل وبعد ذلك على المستخدم تفعيله بعد » تفاصيل
 
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