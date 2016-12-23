عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
اقتصاد وتجارة
النفط ينخفض قبل عطلات نهاية العام
2
تثبيت
ثبت
النفط ينخفض قبل عطلات نهاية العام
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
تراجعت أسعار النفط، الجمعة، في تعاملات آسيوية هزيلة قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لتبدد بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع إقبال التجار على جني الأرباح. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
تعليقات (2)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
Norgine Work
منذ 21 ساعة
+0 تثبيت
موضوع ممتاز
[
الرد على Norgine Work
]
Fatima Jawhari
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
النفط لا ينخفض في اخر سنة
[
الرد على Fatima Jawhari
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه
عاصفة القرن في الولايات المتحدة
ردة فعل طفل يتعرف على توأم والده
آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس
أكثر عشرة مشاهد مضحكة للأطفال عام 2015
قد يهمك أيضاً:
1
تراجع أسعار النفط بعد صعود قوي
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، بعد صعودها بأكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة، لكن التداول كان ضعيفا مع بدء بضع دول آسيوية عطلات السنة القمرية الجديدة، التي تستمر حتى نهاية...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
استقرار أسعار النفط
لم يطرأ أي تغيير على أسعار النفط، وسط تعاملات هزيلة الجمعة، في ظل توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي هذا العام، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب وحال دون استمرار المكاسب التي حققتها السوق في...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
انخفاض أسعار النفط بعد عطلة عيد الميلاد
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد عطلة عيد الميلاد الطويلة، مع دفاع النفط الخام الأميركي عن فارق سعر أحرزه في الفترة الأخيرة على تعاقدات خام برنت، في تعاملات هادئة قبل نهاية العام....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
هبوط أسعار النفط والأنظار تتجه نحو بيانات الصين الاقتصادية
انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم في التعاملات الآسيوية بسبب المخاوف حول تزايد التنقيب عن النفط في الولايات التحدة الأميركية مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع شهدته الاسعار بنحو 1...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
النفط يتراجع مع التركيز على تخمة المعروض
انخفضت أسعار النفط الجمعة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة وتحول الأنظار من جديد إلى المخزونات العالمية المتزايدة التي حدت من تأثير حالات تعطل غير متوقعة...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
من skynewsarabia.com
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
طواقم البريطانية تلغي إضراب عيد الميلاد
ألغت طواقم الطيران بالخطوط الجوية البريطانية، إضرابا كانت تعتزم القيام به خلال عيد الميلاد، حسبما قالت نقابة "يونايت" العمالية، الخميس....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
ملكة السويد تقضي عيد ميلادها في المشتشفى
أدخلت ملكة السويد، الألمانية المولد والتي تحظى بشعبية، "سيلفيا" إلى المستشفى في عيد ميلادها الثالث والسبعين لإصابتها بدوار....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
بقشيش كبير لنادلة حامل في عيد الميلاد
فوجئت إحدى نادلات مطعم "بيتا جنغل" الأميركي، عندما غادر أحد رواد المطعم تاركا لها بقشيشا كبيرا قدره 900 دولار لفاتورة قدرت بـ61 دولارا فقط....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
Norgine Work
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة