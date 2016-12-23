النفط ينخفض قبل عطلات نهاية العام

تراجع أسعار النفط بعد صعود قوي تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، بعد صعودها بأكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة، لكن التداول كان ضعيفا مع بدء بضع دول آسيوية عطلات السنة القمرية الجديدة، التي تستمر حتى نهاية...