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اقتصاد وتجارة
طواقم البريطانية تلغي إضراب عيد الميلاد
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طواقم البريطانية تلغي إضراب عيد الميلاد
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
ألغت طواقم الطيران بالخطوط الجوية البريطانية، إضرابا كانت تعتزم القيام به خلال عيد الميلاد، حسبما قالت نقابة "يونايت" العمالية، الخميس. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
تعليقات (2)
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آراء وتعليقات
Norgine Work
منذ 21 ساعة
+0 تثبيت
موضوع جيد
[
الرد على Norgine Work
]
Fatima Jawhari
منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
اول مرة اسمع بي هدا حقا
[
الرد على Fatima Jawhari
]
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