طواقم البريطانية تلغي إضراب عيد الميلاد

النفط ينخفض قبل عطلات نهاية العام تراجعت أسعار النفط، الجمعة، في تعاملات آسيوية هزيلة قبل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لتبدد بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع إقبال التجار على جني الأرباح....