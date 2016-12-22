أفضل 5 فيتامينات+ (3معادن) لنمو الشعر - فيتامينات

فيتامين أ-A الريتينول - فيتامينات فيتامين أ هو مغذي هام جدا.كما أنه يساعد في زيادة مناعة الجسم على مكافحة الالتهابات ويحافظ على رطوبة العينين والجلد. فيتامين A أو الريتينول هو فيتامين قابل......