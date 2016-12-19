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بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية تعتزم شركة بلاك بيري الكندية اليوم الإثنين فتح مركز جديد لأبحاث القيادة الذاتية، في محاولة منها لجعل خدماتها عنصرًا أساسيًا... بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
abonaeem منذ 2 يوم
+0 تثبيت
الله يسسسهلوواا
[الرد على abonaeem]

Mohamed Jiari منذ 2 يوم
+0 تثبيت
ههه أصلا هي أفلسة
[الرد على Mohamed Jiari]

Mhand Bouzid منذ 2 يوم
+0 تثبيت
الله
[الرد على Mhand Bouzid]

IslamTech منذ 2 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك على الخبر
[الرد على IslamTech]

IslamTech منذ 2 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك
[الرد على IslamTech]

الأستاذ سعد الدين شراير منذ 1 يوم
+0 تثبيت
تكنولوجيا جديدة
[الرد على الأستاذ سعد الدين شراير]

sha5siat منذ 1 يوم
+0 تثبيت
معتقدش انها هتقدر تنافس في سوق السيارات
[الرد على sha5siat]

elre7ab منذ 12 ساعة
+0 تثبيت
بدايه جديده ليها
[الرد على elre7ab]

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