البوابة العربية للأخبار التقنية
تعتزم شركة بلاك بيري الكندية اليوم الإثنين فتح مركز جديد لأبحاث القيادة الذاتية، في محاولة منها لجعل خدماتها عنصرًا أساسيًا...
بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها » تفاصيل
البوابة العربية للأخبار التقنية
تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على تعزيز دورها في مجال تصنيع رقائق السيارات ذاتية القيادة، حيث قامت مؤخراً بإنشاء قسم كامل للعمل على رقائق السيارات ذاتية القيادة،...
تغييرات جوهرية يشهدها مشروع تيتان في آبل، حيث انضم موظف جديد إلى فريق العمل ما بدأ يوحي بأن آبل ستغير تركيزها من صناعة سيارة ذكية كهربائية إلى صناعة أنظمة وبرمجيات السيارات ذاتية القيادة. انضم مؤخراً...
البوابة العربية للأخبار التقنية
يشهد تطوير السيارات ذاتية القيادة التي طال انتظارها هذه الأيام تسارعًا ملحوظًا، مع زيادة وتيرة الإعلانات الصادرة عن شركات صناعة السيارات والموردين. ففي الأسبوع الماضي...