بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها

آبل قد تغير تركيزها من تطوير سيارة كهربائية إلى أنظمة السيارات ذاتية القيادة تغييرات جوهرية يشهدها مشروع تيتان في آبل، حيث انضم موظف جديد إلى فريق العمل ما بدأ يوحي بأن آبل ستغير تركيزها من صناعة سيارة ذكية كهربائية إلى صناعة أنظمة وبرمجيات السيارات ذاتية القيادة. انضم مؤخراً...