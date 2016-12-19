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تقرير: سامسونج تبحث استخدام بطاريات من إل جي في هاتف جالاكسي نوت 8
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
تقرير: سامسونج تبحث استخدام بطاريات من إل جي في هاتف جالاكسي نوت 8
aitnews
منذ 3 يوم
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية تعتزم شركة سامسونج استخدام بطاريات من إنتاج “إل جي كيم” LG Chem، وهو الذراع المسؤول عن صناعة البطارية لدى مواطنتها... تقرير: سامسونج تبحث استخدام بطاريات من إل جي في هاتف جالاكسي نوت 8 »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (8)
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abonaeem
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
وأخيراًً
[
الرد على abonaeem
]
dryousefquda
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
يا مسهل
[
الرد على dryousefquda
]
Mohamed Jiari
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
أفضل
[
الرد على Mohamed Jiari
]
IslamTech
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
اخيرا ...
[
الرد على IslamTech
]
الأستاذ سعد الدين شراير
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على الأستاذ سعد الدين شراير
]
sha5siat
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
حلوة الميكس :D
[
الرد على sha5siat
]
Jalal Ath
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
واو
[
الرد على Jalal Ath
]
elre7ab
منذ 12 ساعة
+0 تثبيت
يااااااااااااااااه اخيرا
[
الرد على elre7ab
]
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