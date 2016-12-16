فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية

الفيسبوك وجوجل ستعملان على تضييق الخناق على مواقع الأخبار الوهمية الفيسبوك وجوجل تعملان على حد سواء للقضاء على المواقع الإخبارية المزيفة التي تستخدم خدماتها الإعلانية لنشر الأخبار الوهمية. خلال الأسبوع الماضي كانت هناك الكثير من الأسئلة حول الكيفية التي يمكن بها...