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فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية
aitnews
منذ 6 يوم
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية كشفت شركة فيس بوك اليوم الخميس عن سلسلة من الخطوات التي ستتخدها لمكافحة انتشار الأخبار الوهمية، والتي شكلت في عام 2016... فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (11)
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sha5siat
منذ 6 يوم
+0 تثبيت
راااااااااائع
[
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]
mo7itona
منذ 6 يوم
+0 تثبيت
خبر جميل شكرا لكم
[
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]
tonsawy
منذ 5 يوم
+0 تثبيت
حلو جدا
[
الرد على tonsawy
]
palevils
منذ 3 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك
[
الرد على palevils
]
abonaeem
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك
[
الرد على abonaeem
]
Mohamed Jiari
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
وأخيراااا
[
الرد على Mohamed Jiari
]
Mhand Bouzid
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Mhand Bouzid
]
IslamTech
منذ 2 يوم
+0 تثبيت
خبر جميل
[
الرد على IslamTech
]
sha5siat
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
فكرة ممتازة
[
الرد على sha5siat
]
Jalal Ath
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
حلو
[
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]
elre7ab
منذ 12 ساعة
+0 تثبيت
جميل
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]
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