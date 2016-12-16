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استضاف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء في برج ترامب في نيويورك بعضاً من كبار قادة صناعة التكنولوجيا...
ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة » تفاصيل
موجة جديدة من الآراء التي لا توافق مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في مواقفه. هذه المرة رسالة مفتوحة ضمت توقيع أكثر من مئة شخصية مرموقة في صناعة التقنية والشركات الأمريكية التي تحذر من وصول ترامب...
سيجتمع لاري بيج (ألفابت)، وتيم كوك (أبل)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وشيريل ساندبرج (فيسبوك)، بالإضافة إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين للشركات التقنية العملاقة، مع دونالد ترامب في نيويورك،...