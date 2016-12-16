الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة
5
تثبيت
ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية استضاف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء في برج ترامب في نيويورك بعضاً من كبار قادة صناعة التكنولوجيا... ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

آراء وتعليقات
sha5siat منذ 6 يوم
+0 تثبيت
السبب اية ؟؟
[الرد على sha5siat]

ومضات تقنية منذ 4 يوم
+0 تثبيت
>>>>
[الرد على ومضات تقنية]

palevils منذ 3 يوم
+0 تثبيت
رائع
[الرد على palevils]

abonaeem منذ 2 يوم
+0 تثبيت
وماله
[الرد على abonaeem]

Jalal Ath منذ 1 يوم
+0 تثبيت
لماذا
[الرد على Jalal Ath]

شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

هل أعجبك الآيباد الذي أحضرناه لك؟

خدعة عصير البرتقال!

عاصفة القرن في الولايات المتحدة

طفلة ذات 5 اعوام تنقذ اباها

آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس

ثبّتقد يهمك أيضاً:

قادة التقنية في أمريكا يعتبرون ترامب كارثة

 موجة جديدة من الآراء التي لا توافق مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في مواقفه. هذه المرة رسالة مفتوحة ضمت توقيع أكثر من مئة شخصية مرموقة في صناعة التقنية والشركات الأمريكية التي تحذر من وصول ترامب...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ترامب يجتمع الأربعاء المقبل مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية العملاقة

 سيجتمع لاري بيج (ألفابت)، وتيم كوك (أبل)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وشيريل ساندبرج (فيسبوك)، بالإضافة إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين للشركات التقنية العملاقة، مع دونالد ترامب في نيويورك،...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

Anonymous تعلن إيقافها موقع دونالد ترامب

 البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت مجموعة الهاكرز أنونيموس Anonymous الناشطة على الانترنت انها قامت بإيقاف موقع دونالد ترامب على الإنترنت Trump Tower New York يوم الجمعة وذلك بعد قيامها بتحذير...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ترامب تجاهل تويتر بسبب الحجم أم الإيموجي؟

في وقت تجاهل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، دعوة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمشاركة باجتماع خاص بالرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، تباينت التفسيرات بشأن السبب الحقيقي لذلك....
الموضوع: أخبار غريبة

Anonymous تعلن الحرب الشاملة على دونالد ترامب

 البوابة العربية للأخبار التقنية نشرت مجموعة الهاكرز أنونيموس Anonymous الناشطة على الانترنت يوم 4 مارس شريط فيديو تعلن فيه الحرب الشاملة على المرشح الرئاسي دونالد ترامب. وتأمل المجموعة الناشطة في...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن aitnews.com

سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص

 البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية

 البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية القيادة وتفتح مركزا جديدا لأبحاثها

 البوابة العربية للأخبار التقنية تعتزم شركة بلاك بيري الكندية اليوم الإثنين فتح مركز جديد لأبحاث القيادة الذاتية، في محاولة منها لجعل خدماتها عنصرًا أساسيًا... بلاك بيري تتجه نحو سوق السيارات ذاتية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

فيس بوك تضيف طريقة جديدة لمشاركة اللحظات

 البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت الشبكة الإجتماعية فيس بوك اليوم الثلاثاء عن توفيرها للمستخدمين طريقة جديدة لمشاركة اللحظات باستخدام خلاصة تغذية الأخبار، بشكل يشابه... فيس بوك تضيف طريقة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك

 البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: محمد ناجي
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة