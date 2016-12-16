ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة

قادة التقنية في أمريكا يعتبرون ترامب كارثة موجة جديدة من الآراء التي لا توافق مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في مواقفه. هذه المرة رسالة مفتوحة ضمت توقيع أكثر من مئة شخصية مرموقة في صناعة التقنية والشركات الأمريكية التي تحذر من وصول ترامب...