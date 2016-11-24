ما هي الجمعة البيضاء أو ال Black Friday؟ وكيف أستفيد منها؟

جوابي - ما هي أغرب الشواطئ في العالم؟ موقع جوابي ... هنا تستطيع ان تطرح السؤال الذي دائماً يدور في ذهنك و تجد من يساعدك في الوصول الى الاجابة . ايضاً هنا تستطيع مساعدة اشخاص آخرين للوصول الى اجابة على أسئلتهم ....