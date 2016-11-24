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ما هي الجمعة البيضاء أو ال Black Friday؟ وكيف أستفيد منها؟
10
تثبيت
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abdullah Mohammed
(amb0)
20 سنة
~
ما هي الجمعة البيضاء أو ال Black Friday؟ وكيف أستفيد منها؟
amb0
منذ 28 يوم
(من
jwabi.com
)
ايه هيا قصة الجمعة السودا وفي العالم العربى تسمى الجمعة البيضاء لان المجتمعات الشرقية
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الموضوع:
أخبار العالم
وسوم:
الجمعة البيضاء
الجمعة السوداء
Black Friday
تعليقات (21)
من قام بتثبيتها؟
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آراء وتعليقات
MostHos
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
هذه مجرد حيل من التجار لتصفية منتجاتهم و استيراد منتجات جديدة مع بداية السنة الجديدة
حسبنا الله ونعم الوكيل
[
الرد على MostHos
]
amb0
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
الله يهديك هذي مافيها احتيال ولا شي، مجرد متاجر تخفّض أسعارها علشان تشجع الناس تشتري.. صحيح يصفّون مخازنهم، لكن أي شخص فاهم في السوق بيعرف أن كل التجار يسوون نفس الحركة سواء بمسميات مثل "الجمعة البيضاء" أو بلوحة "تخفيض 70%" المعلّقة برع المتجر.
في النهاية، التجارة فن.
Hema20003
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
جميل
[
الرد على Hema20003
]
medamine12
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
معلومات قيمة شكرا
[
الرد على medamine12
]
Tarek Tnf
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك افدتني
[
الرد على Tarek Tnf
]
Med Amine
منذ 28 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Med Amine
]
Daly Carino II
منذ 27 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Daly Carino II
]
العاب نتاوي
منذ 27 يوم
+0 تثبيت
ملحقتش اشتري حاجة للاسف
[
الرد على العاب نتاوي
]
Med Amine
منذ 26 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Med Amine
]
Talk About
منذ 26 يوم
+0 تثبيت
شكرا على المعلومة المفيدة
[
الرد على Talk About
]
MediaArabia
منذ 26 يوم
+0 تثبيت
شكرا لك على الموضوع
[
الرد على MediaArabia
]
Hamza Naji
منذ 25 يوم
+0 تثبيت
mercii
[
الرد على Hamza Naji
]
Yalla Spoort
منذ 25 يوم
+0 تثبيت
شكرااا
[
الرد على Yalla Spoort
]
roknelmagd
منذ 24 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على roknelmagd
]
esraa3
منذ 24 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على esraa3
]
3adiltech
منذ 24 يوم
+0 تثبيت
جيد شكرا
[
الرد على 3adiltech
]
taherapk
منذ 23 يوم
+0 تثبيت
الجمعة السوداء
[
الرد على taherapk
]
FxArabia
منذ 23 يوم
+0 تثبيت
شكرا علي الموضوع
[
الرد على FxArabia
]
timequran
منذ 22 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على timequran
]
اكتشف معنا
منذ 22 يوم
+0 تثبيت
الى الامام دوما والتقدم
[
الرد على اكتشف معنا
]
Lyali Lhilmya
منذ 15 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Lyali Lhilmya
]
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