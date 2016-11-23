عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
بطارية جديدة تستمر لأيام ويمكن شحنها في ثواني
1
تثبيت
ثبت
البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
بطارية جديدة تستمر لأيام ويمكن شحنها في ثواني
aitnews
منذ 46 يوم
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية طور علماء من جامعة سنترال فلوريدا (UCF) نموذج لبطارية ذات قدرة عالية Supercapacitors، والتي يمكنها العمل وكأنها جديدة حتى بعد إعداة... بطارية جديدة تستمر لأيام ويمكن شحنها في ثواني »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (14)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
Ana Mohammed
منذ 46 يوم
+0 تثبيت
ما شاء الله
[
الرد على Ana Mohammed
]
medamine12
منذ 45 يوم
+0 تثبيت
راع جدا
[
الرد على medamine12
]
Tarek Tnf
منذ 45 يوم
+0 تثبيت
خبر مفرح
[
الرد على Tarek Tnf
]
Med Amine
منذ 45 يوم
+0 تثبيت
جميل
[
الرد على Med Amine
]
Daly Carino II
منذ 45 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على Daly Carino II
]
Stoorksa
منذ 43 يوم
+0 تثبيت
ممتاز
[
الرد على Stoorksa
]
Talk About
منذ 43 يوم
+0 تثبيت
تطور باهر في عالم التكنولوجيا
[
الرد على Talk About
]
MediaArabia
منذ 43 يوم
+0 تثبيت
ممتاز
[
الرد على MediaArabia
]
FxArabia
منذ 42 يوم
+0 تثبيت
شكرا علي الخبر
[
الرد على FxArabia
]
Hamza Naji
منذ 42 يوم
+0 تثبيت
merciii
[
الرد على Hamza Naji
]
Yalla Spoort
منذ 42 يوم
+0 تثبيت
شكرااا
[
الرد على Yalla Spoort
]
zinou1
منذ 42 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[
الرد على zinou1
]
roknelmagd
منذ 42 يوم
+0 تثبيت
رائع
[
الرد على roknelmagd
]
egymarbil
منذ 27 يوم
+0 تثبيت
ياريت
[
الرد على egymarbil
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
لهذا السبب انخقض معدل الجرائم في اليابان
شاهد كيف ستكون مشاهدة المباريات مع نظارة مايكروسوفت الجديدة!
ثمانية طرق لتبدو مشغولا في العمل
اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه
قد يهمك أيضاً:
1
بطارية جديدة تشحن في ثوان وتدوم لأيام
نجح باحثون بجامعة فلوريدا المركزية في تطوير نموذج أولي لبطارية يمكنها أن تدوم لأكثر من 20 مرة بالمقارنة مع بطاريات الليثيوم التقليدية المستخدمة حاليا....
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
الكشف عن بطارية للهواتف المحمولة يتم شحنها في 30 ثانية فقط
كشفت شركة “ستور دوت” StoreDot عن النموذج الأول لبطارية جديدة للهواتف المحمولة تعمل بتقنية “النانو”، ويتم شحنها في 30 ثانية... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
3
بطارية للهواتف الذكية يعاد شحنها في 60 ثانية فقط!
تمكن فريق من الباحثين من جامعة ستانفورد من تطوير بطارية ألمنيوم بنفس خصائص البطارية العادية لكنها تمتاز بسرعة شحنها الفائقة، فهي لا تحتاج سوى لدقيقة واحدة...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
2
شركة إسرائيلية تطور بطارية تشحن في 30 ثانية
هل يقلقك نفاذ شحن بطارية هاتفك المحمول؟ قريبا، قد يصبح قلقك هذا شيئا من الماضي بفضل بطارية جديدة تطورها شركة ستوريدوت الإسرائيلية يمكن شحنها تماما في 30 ثانية....
الموضوع:
عتاد
1
Xiaomi تعلن عن بطارية جديدة بسعة 10000mAh تضم منفذ USB Type-C
قامت شركة Xiaomi اليوم بالإعلان عن بطارية محمولة بسعة 10000mAh في الصين تدعى Mi Power Bank Pro. والميزة الجديدة في هذه البطارية المحمولة هو إمتلاكها لمنفذ USB Type-C وإثنتين من طرق الشحن السريعة....
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من aitnews.com
1
سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص
البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية
البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك
البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب
البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
سناب شات تتيح إنشاء رموز تعبيرية شخصية باستخدام تطبيق Bitmoji
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت خدمة التراسل المصور سناب شات اليوم الثلاثاء عن دمج تطبيق “بيتموجي” Bitmoji مع تطبيقها، وهو تطبيق يسمح بإنشاء رموز... سناب شات تتيح إنشاء رموز...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة