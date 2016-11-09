مايكروسوفت تضيف لوحة فأرة افتراضية لويندوز 10

عندما كشفت مايكروسوفت مؤخراً عن نسخة ويندوز 10 القادمة التي تعرف بإسم Creators Update قدمت لنا بعض المزايا، لكن المزيد منها لايزال ينكشف تدريجياً مع صدور المزيد من النسخ التجريبية. في أحدث نسخة اختبارية من ويندوز 10 التي تحمل رقم الإنشاء build 14965 قدمت مايكروسوفت فكرة جديدة ستكون حل عملي لمن لديه جهاز محمول بشاشة لمسية حيث يمكن التحكم بالفأرة من شاشة الجهاز نفسه عن طريق لوحة فأرة افتراضية. صممت » تفاصيل
تختبر مايكروسوفت أن تقدم نسخة نظام التشغيل ويندوز 8.1 مجاناً وذلك في مسعى منها لزيادة عدد مستخدمي هذا النظام. وكشفت مصادر مقربة من مايكروسوفت أن الشركة تعمل على إطلاق نسخة جديدة تدعى Windows 8.1 with...
طورت مايكروسوفت أداة جديدة تسهّل على المستخدمين تنصيب نسخة نظيفة من ويندوز 10. هذا يعني أنك ستكون قادر على التخلص من نسخة ويندوز التي تركبها الشركة المصنعة والإستعاضة عنها بنسخة من مايكروسوفت مباشرة....
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
كشف محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس شركة إعمار العقارية الإماراتية عن خطته لإطلاق تطبيق دردشة مخصص للشرق الأوسط لمنافسة تطبيقات قوية في المنطقة مثل الواتساب. وأجاب العبّار بالإيجاب رداً على سؤال عن نيته...