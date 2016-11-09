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مايكروسوفت تضيف لوحة فأرة افتراضية لويندوز 10

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مايكروسوفت تضيف لوحة فأرة افتراضية لويندوز 10
(من tech-wd.com)
عندما كشفت مايكروسوفت مؤخراً عن نسخة ويندوز 10 القادمة التي تعرف بإسم Creators Update قدمت لنا بعض المزايا، لكن المزيد منها لايزال ينكشف تدريجياً مع صدور المزيد من النسخ التجريبية. في أحدث نسخة اختبارية من ويندوز 10 التي تحمل رقم الإنشاء build 14965 قدمت مايكروسوفت فكرة جديدة ستكون حل عملي لمن لديه جهاز محمول بشاشة لمسية حيث يمكن التحكم بالفأرة من شاشة الجهاز نفسه عن طريق لوحة فأرة افتراضية. صممت » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ama Tenda منذ 42 يوم
+0 تثبيت
جميل من شركة مايكروسوفت
[الرد على Ama Tenda]

Lolo Tarek منذ 42 يوم
+0 تثبيت
شكرا
[الرد على Lolo Tarek]

egymarbil منذ 42 يوم
+0 تثبيت
واو
[الرد على egymarbil]

Sebastian Abdel Qader منذ 42 يوم
+0 تثبيت
رائع
[الرد على Sebastian Abdel Qader]

عالم التقنية wor منذ 41 يوم
+0 تثبيت
رائع
[الرد على عالم التقنية wor]

Eglal Kilany منذ 40 يوم
+0 تثبيت
برنامج ممتاز
[الرد على Eglal Kilany]

Eglal Kilany منذ 40 يوم
+0 تثبيت
كل شىء يعجبنى
[الرد على Eglal Kilany]

yourstrategie منذ 40 يوم
+0 تثبيت
برنامج ممتاز و أعتذر على تعليقي السابق فقد أخطئت
[الرد على yourstrategie]

morshedy منذ 40 يوم
+0 تثبيت
مايكروسوفت (Y)
[الرد على morshedy]

Kamal Saad منذ 40 يوم
+0 تثبيت
نايس
[الرد على Kamal Saad]

Źõuhàir Ľàdøõś منذ 39 يوم
+0 تثبيت
ohhh
[الرد على Źõuhàir Ľàdøõś]

Hema20003 منذ 38 يوم
+0 تثبيت
هذا يعزز الوندوز للشاشات التتش
[الرد على Hema20003]

net66 منذ 34 يوم
+0 تثبيت
هذا يعزز الكبيوتر
[الرد على net66]

Злой Мальчик منذ 32 يوم
+0 تثبيت
جميل
[الرد على Злой Мальчик]

Mahmoud Elshafey منذ 11 يوم
+0 تثبيت
رائع جدا للجميع
[الرد على Mahmoud Elshafey]

egymarbil منذ 10 يوم
+0 تثبيت
جميل
[الرد على egymarbil]

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