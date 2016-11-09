مايكروسوفت تطلق حلًّا للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل بويندوز 10

قوقل تكشف عن المزيد من الثغرات الأمنية في مايكروسوفت ويندوز منذ وقت ليس ببعيد، أغضبت قوقل شركة مايكروسوفت من خلال نشرها تفاصيل لثغرة أمنية في نظام ويندوز قبل أن تقوم مايكروسوفت بإصلاحها. ويبدو أن قوقل لم تتوقف عند هذا الحدّ. كشفت أبحاث قوقل الأمنية عن اثنين...