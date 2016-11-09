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مايكروسوفت تطلق حلًّا للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل بويندوز 10

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مايكروسوفت تطلق حلًّا للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل بويندوز 10
(من tech-wd.com)
أطلقت مايكروسوفت أخيرًا ملف إصلاح للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل في الأسبوع الماضي، التي كان يستغلها قراصنة الإنترنت بشكل فعّال لاختراق أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10. كان ملف الإصلاح جاهز للإطلاق منذ يوم الخميس الماضي، لكن اضطرت مايكروسوفت إلى اختباره عدة مرات، وإطلاقه يوم الثلاثاء – أمس- كجزء من الدورة الشهرية من تحديثات ويندوز. كذلك كان بجانب التحديث المذكور ما بلغ نحوه 14 » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ama Tenda منذ 47 يوم
+0 تثبيت
good
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Sebastian Abdel Qader منذ 47 يوم
+0 تثبيت
ممتاز
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عالم التقنية wor منذ 46 يوم
+0 تثبيت
رائع
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yourstrategie منذ 45 يوم
+0 تثبيت
هذا جيّد
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morshedy منذ 45 يوم
+0 تثبيت
كويس
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Kamal Saad منذ 45 يوم
+0 تثبيت
خبر جميل
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Źõuhàir Ľàdøõś منذ 44 يوم
+0 تثبيت
ohh
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شركه النسرين منذ 44 يوم
+0 تثبيت
ممناز
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Hema20003 منذ 43 يوم
+0 تثبيت
جميل جدا
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