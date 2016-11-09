مايكروسوفت تطلق حلًّا للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل بويندوز 10

أطلقت مايكروسوفت أخيرًا ملف إصلاح للثغرة الأمنية التي اكتشفتها قوقل في الأسبوع الماضي، التي كان يستغلها قراصنة الإنترنت بشكل فعّال لاختراق أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10. كان ملف الإصلاح جاهز للإطلاق منذ يوم الخميس الماضي، لكن اضطرت مايكروسوفت إلى اختباره عدة مرات، وإطلاقه يوم الثلاثاء – أمس- كجزء من الدورة الشهرية من تحديثات ويندوز. كذلك كان بجانب التحديث المذكور ما بلغ نحوه 14 » تفاصيل
أطلقت مايكروسوفت اليوم عدة إصلاحات لثغرات أمنية حرجة تقوم بالتأثير على كل نسخ نظام التشغيل ويندوز، وتأتي الإصلاحات ضمن برنامج مايكروسوفت الشهري للتحديثات الأمنية. وتتأثر جميع نسخ ويندوز من قبل ثغرتين...
تناقلت إشاعة عن اجتماع الشهر الماضي بين فريق التطوير الجديد في شركة نوكيا ومسئولين من شركة مايكروسوفت لإنتاج خط كامل من أجهزة هواتف نوكيا تعمل بنظام ويندوز فون 7. نوكيا التي رفضت رفضاً قاطعاً التعاون...
قام جوي بيلفيوري من ويندوز فون مايكروسوفت بنشر تغريدات عبر حسابه على تويتر أمس الأحد تُلمح إلى إمكانية إطلاق مايكروسوفت لنظام ويندوز ١٠ على الهواتف منخفضة التكلفة التي تعمل بنظام ويندوز فون ٨.١، مثل...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
كشف محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس شركة إعمار العقارية الإماراتية عن خطته لإطلاق تطبيق دردشة مخصص للشرق الأوسط لمنافسة تطبيقات قوية في المنطقة مثل الواتساب. وأجاب العبّار بالإيجاب رداً على سؤال عن نيته...