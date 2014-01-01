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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
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فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية
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هاتف نوكيا الجديد ببطارية تدوم 31 يومًا والسعر مفاجأة كبرى
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ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة
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نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح
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آخر الأخبار و المستجدات
1
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افضل الخلطات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة. مجلة بداية جديدة
Mostafa Mohmed
منذ 11 ساعة (من
bdyagdeda.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
صحة
سارة احمد
موضوع جميل جدا شكر لك
منذ 11 ساعة
1
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لماذا لم تنتشر الأخبار الكاذبة على شبكة لينكدإن LinkedIn، مثلما هو الحال في فيسبوك؟
dailynews
منذ 13 ساعة (من
tech-wd.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
Mostafa Mohmed
موقع محترم
منذ 12 ساعة
2
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ويندوز 10 يظهر شاشة موت خضراء!
Mahmoud Samy
منذ 1 يوم (من
q.gs
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
mohamedanis
شكرا على المعلومة
منذ 1 يوم
Mostafa Mohmed
مذا يعني هذه
منذ 12 ساعة
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آبل ستخفض إنتاج آيفون 7 بنسبة 30%
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
mohamedanis
انشاء الله
منذ 1 يوم
Mostafa Mohmed
احسن
منذ 12 ساعة
1
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كنوز اليوتيوب (1) –مهمة البحث عن القنوات المميزة
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
mohamedanis
شكرا
منذ 1 يوم
Mostafa Mohmed
شكرا
منذ 12 ساعة
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الصين تعتزم إغلاق تجارة العاج لحماية الحياة البرية
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
mohamedanis
لا أظن ذلك
منذ 1 يوم
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سامسونج قد تُعلن عن لوحيين بنظام ويندوز 10 في CES 2017
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
mohamedanis
لا اتمنى ذلك
منذ 1 يوم
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شاهد: الروبوت المحارب في فيلم أفاتار صار حقيقة
Mahmoud Samy
منذ 1 يوم (من
j.gs
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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تقرير جديد يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للإهتمام حول الهاتف HTC Ocean Note
tgmedia
منذ 1 يوم (من
electrony.net
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K
tgmedia
منذ 1 يوم (من
electrony.net
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7/S7 Edge
tgmedia
منذ 1 يوم (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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انترنت دونلود مانجر كامل
Anas Shaheen
منذ 1 ساعة (من
adyou.me
)
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إنترنت
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وستبروك يقود ثاندر لسحق كليبرز
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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أخبار الرياضة
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تعادل العين والأهلي بقمة دوري الخليج العربي
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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للحفاظ على مياهك فكر فى عزل خزانك
احمدالسيد299
منذ 3 ساعة (من
bestcleantank-geddh.blogspot.com
)
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الموضوع:
بيئة
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التخلص من الحشرات المنزلية الضارة فى منزلك
احمدالسيد299
منذ 3 ساعة (من
cleaningfees.com
)
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صحة
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بسبب الخمر.. كندا توقف طيارا أغمى عليه بقمرة القيادة
dailynews
منذ 3 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار غريبة
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شوارزنيجر يحل محل ترامب في برنامج سليبرتي أبرينتس
dailynews
منذ 4 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار غريبة
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كيف تنشئ موقع إلكتروني خطوة بخطوة (الدليل الكامل للمبتدئين)
k3af
منذ 31 يوم (من
k3af.com
)
23 تعليق
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الموضوع:
إنترنت
عرض جميع التعليقات: 23
EngMohamed Mandou
شكرا
منذ 25 يوم
EngMohamed Mandou
شكرا على المعلومه
منذ 25 يوم
IslamTech
شكرا لك
منذ 11 يوم
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تحويل السيارات القديمة والمستعملة إلى سيارات عصرية متصلة بالإنترنت!
aitnews
منذ 5 ساعة (من
aitnews.com
)
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أخبار التكنولوجيا
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