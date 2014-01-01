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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
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الأفضل في ثبّت
190
Radio Rotana Online - استمع إلى راديو روتانا
120
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مشروع القرآن الكريم: موقع للقرآن الكريم بتفاسير مختلفة ومترجم لعدة لغات من جامعة الملك سعود
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أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
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كتاب هذا محمد.. يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية
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فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
5
تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
5
مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
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قصة نجاح فيليب نايت - مؤسس شركة Nike
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أفضل تطبيقات تسجيل الصوت اندرويد
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آخر الأخبار و المستجدات
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مصر.. أذون خزانة ب 11 مليار جنيه
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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استئناف تسليم الغاز من محطة سكيكدة الجزائرية
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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الروبوت الجديد ElliQ قادم لتخفيف وحدة كبار السن!
tgmedia
منذ 3 ساعة (من
electrony.net
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
geniecivilexp
في تجربة مثيرة لروبوتات تصاحب الانسان في تجواله واثناء عمله، تبدو سيقان هيكل الروبوت المصنوع من الالومينيوم وهي معلقة من حقيبة البروفسور هومايون كازيروني. اما اقدام الروبوت فهي مركبة على حذاء هومايون. وهذا الهيكل المعدني هو عبارة عن روبوت تجريبي، مجهز بمحرك من تلك المحركات التي يزود فيها المنشار الكهربائي. وقد علق الروبوت على ظهر كازيروني، بروفيسور الهندسة الميكانيكية في جامعة بركلي بمدينة كاليفورنيا. وتعني هذه التجربة ان يحاول البروفيسور المشي حاملا على ظهره هذه الاداة الغريبة الشكل التي يصل وزنها الى وزن رجل. اما اهميتها فتتمثل في ان الانسان يستطيع المشي والعمل، والروبوت معلق على ظهره دون ان يحس بالوزن الاضافي، طالما كان محرك الروبوت عاملا.
منذ 1 ساعة
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لعشاق الرفاهية والسرعة: أغلى 10 سيارات في العالم 2017!
dailynews
منذ 7 ساعة (من
ibda3world.com
)
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الموضوع:
أخبار غريبة
1
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تزايد مبيعات بطاقات Nvidia الرسومية يؤثر على الشركاء!
tgmedia
منذ 3 ساعة (من
electrony.net
)
1 تعليق
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أخبار التكنولوجيا
geniecivilexp
شركة إنفيديا (بالإنجليزية: NVIDIA)، (بورصة نازداك:NVDA)، هي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو (إكس بوكس، سيجا ساترن، بلايستايشن 3). وتسمى شركة بدون مصنع وبدون معدات تصنيع (تصمم، ولا تصنع). ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
منذ 1 ساعة
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Pokémon GO تحقق نجاحات كبيرة في كوريا بعد صدورها رسميا هناك!
tgmedia
منذ 4 ساعة (من
electrony.net
)
1 تعليق
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أخبار التكنولوجيا
geniecivilexp
قفزت إيرادات صناعة البرمجيات في الصين بنسبة 26.4% على أساس سنوي بالفصل الأول من العام الحالي لتبلغ 466.5 مليار يوان (74.28 مليار دولار) وفقا لبيان صدر اليوم عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح مدير دائرة صناعة خدمات البرمجيات تشن وي أن أرباح صناعة البرمجيات بلغت 53.9 مليار يوان (8.55 ملايين دولار) خلال هذه الربع الأول من العام الجاري أي بزيادة قدرها 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
منذ 1 ساعة
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قصة نجاح فيليب نايت - مؤسس شركة Nike
sha5siat
منذ 1 يوم (من
sha5siat.net
)
3 تعليق
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مشاهير
عرض جميع التعليقات: 3
sayedfadel
بطبع هو شخصية ومثال يجب ان نحتذه بافكارة
منذ 10 ساعة
Mhand Bouzid
قصة رائعة
منذ 6 ساعة
geniecivilexp
شركة (Nike) (رسميا تلفظ نايكي ولكن غالبا ما تلفظ نايك) وهي شركة أمريكية كبيرة لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية. أنشأت في 25 يناير 1964 باسم بلو ريبون سبورتس، على يد بيل باورمان وفيليب نايت، وتغير اسمها إلى نايك عام 1978. الشركة تأخذ اسمها من آلهة النصر الإغريقية Nike. استحوذت الشركة على علامات تجارية رياضية أخرى، منها: كول هان، هيرلي إنترناشونال، كونفيرس إنك، وأمبرو.
منذ 1 ساعة
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قصة أدولف هتلر، إرادة الطاغية - شخصيات
sha5siat
منذ 1 يوم (من
sha5siat.net
)
3 تعليق
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مشاهير
عرض جميع التعليقات: 3
sayedfadel
هل هو طاغية بالفعل ام كان يحاول فعل ما يحدث الان من الدول العظمة
منذ 10 ساعة
اماني الزمرد
اخطأ و لكنه بطل شعبة و طنة لانة احبه
منذ 8 ساعة
geniecivilexp
كما أن السفير الألماني في لندن هيربرت فون ديركسن، عمد إلى إرسال تقارير من شأنها دعم تحليل ريبنتروب مثل الرسالة التي حملها موفده في أغسطس من عام 1939 والتي ورد فيها أن نيفيل تشامبرلين يعلم أن "الهيكل الاجتماعي لبريطانيا لن يتحمل الفوضى الناجمة عن الحرب حتى وإن انتصر فيها بالرغم من إيمانه بفكرة الإمبراطورية البريطانية" وبالتالي سيتراجع عن فكرة الحرب[107]. ويمكن ملاحظة الدرجة التي تأثر بها هتلر بنصيحة ريبنتروب من خلال أوامره التي أصدرها ٍإلى الجيش الألماني في الحادي والعشرين من أغسطس في عام 1939 بإعلان حالة تعبئة محدودة ضد بولندا وحدها[108]. واختار هتلر آخر أغسطس كموعد لتنفيذ مخطط Fall Weiss وذلك للحد من الأثر السلبي لإعلان حالة التعبئة على الإنتاج الزراعي الألماني[109]. وكانت المشكلات التي نجمت عن الحاجة لبدء الحملة على بولندا في آخر أغسطس أو بدايات سبتمبر حتى يتم الانتهاء منها قبل موسم هطول الأمطار في شهر أكتوبر، وكذلك حتى تحصل القوات الألمانية على قدر كافِ من الوقت حتى تستطيع الاحتشاد على الحدود البولندية وقد فرضت على هتلر وضعاً وجد نفسه فيه في أغسطس من عام 1939 في أمس الحاجة لتعاون السوفيت معه إذا كان يريد أن يدخل الحرب في هذا العام.
منذ 1 ساعة
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تحميل لعبة بيس 2016 للكمبيوتر مجانا_برابط مباشر
Alaa Raffat
منذ 49 دقيقة (من
arabs-down.blogspot.com
)
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الموضوع:
بلاي ستيشن
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مسلسل الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29
Sameh Ahmed
منذ 59 دقيقة (من
itfarragnet.com
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إذاعة و تلفزيون
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Always Promotion
Moussab Fatmi
منذ 1 ساعة (من
dkgnm012.expandcart.com
)
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الموضوع:
أجهزة و أدوات
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Methode De Calcul En Béton Armé - Methode De Caquot Et Forfaitaire
geniecivilexp
منذ 1 ساعة (من
civilgenie.tk
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الموضوع:
هندسة
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Cours topographie PDF et exercices corrigés
geniecivilexp
منذ 1 ساعة (من
civilgenie.tk
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تربية و تعليم
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Dosage béton pour dalle voici le formulaire de calcul
geniecivilexp
منذ 1 ساعة (من
civilgenie.tk
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الموضوع:
هندسة
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كهربا يحل عقدة المغرب ويقود الفراعنة لنصف النهائي
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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هزائم مفاجئة في كأس الاتحاد الإنجليزي
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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فرايبورغ يعمق جراح هرتا برلين
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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بطولة العالم.. يد فرنسا تمسك السداسية
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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غانا تضرب موعدا ناريا مع الكاميرون
dailynews
منذ 2 ساعة (من
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أخبار الرياضة
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يوفنتوس يبتعد بالصدارة بعد سقوط روما
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار الرياضة
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