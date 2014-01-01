عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
منذ شهر
منذ البداية
الأفضل في ثبّت
190
Radio Rotana Online - استمع إلى راديو روتانا
120
Driver: San Francisco
116
مشروع القرآن الكريم: موقع للقرآن الكريم بتفاسير مختلفة ومترجم لعدة لغات من جامعة الملك سعود
110
أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
104
كتاب هذا محمد.. يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية
5
فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
5
مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
5
هاتف نوكيا الجديد ببطارية تدوم 31 يومًا والسعر مفاجأة كبرى
4
Weather Wiz .. تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أجهزة أندرويد
4
تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
خذنا معك
لتسهيل إضافة أخبار جديدة إلى ثبّت أثناء تصفحك، قم بسحب الرابط التالي وإفلاته في شريط المفضلات من متصفح الإنترنت لديك.
ثبت
المشترك المميز اليوم:
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
آخر الأخبار و المستجدات
2
تثبيت
ثبت
مونديال اليد.. خسارة أولى لمصر وثانية لتونس
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
2 تعليق
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
qmotor
للأسف شيء يحزن
منذ 1 يوم
5
تثبيت
ثبت
فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
dailynews
منذ 3 يوم (من
tech-wd.com
)
4 تعليق
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
عرض جميع التعليقات: 4
Moade Mtimet
الشركة العملاقة لا تترك أي مجال
منذ 3 يوم
Fakhour Mohammed
لم أعد أعتقد أنه يمكن إيقاف العقل البشري، يمكن التنقيب في أي مجال
منذ 1 يوم
qmotor
العمل على المشروع لا يعني نجاحه
منذ 1 يوم
3
تثبيت
ثبت
شاهد.. تحدي سبيس إكس الجديد بعد انفجار سبتمبر
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
4
تثبيت
ثبت
Weather Wiz .. تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أجهزة أندرويد
aitnews
منذ 1 يوم (من
aitnews.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
تلميحة: تعطيل الكاميرا الموجودة في جميع حواسب MacBook المحمولة لحماية الخصوصية
dailynews
منذ 1 ساعة (من
apple-wd.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أبل
1
تثبيت
ثبت
محكمة الاستئناف تُعيد فتح قضية انتهاك سامسونج لتصميم هواتف iPhone
dailynews
منذ 1 ساعة (من
apple-wd.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أبل
1
تثبيت
ثبت
هل كشفت لنا سامسونج للتو عن تصميم Galaxy S8 من دون قصد؟
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
المغرب يسعى لإسعاد العرب أمام الكونغو الديمقراطية بعد نكستي تونس والجزائر
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
5
تثبيت
ثبت
مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
dailynews
منذ 3 يوم (من
tech-wd.com
)
1 تعليق
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
Moade Mtimet
حتى لا تتعرض لمشاكل حين تطلق الخدمة ؟؟
منذ 3 يوم
1
تثبيت
ثبت
هواتف iPhone 8 ستكون أكثر مقاومة للماء والغبار وفقا لتقرير جديد
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
عائدات متجر Google Play تنمو بمعدل كبير جدًا في الربع الرابع من العام 2016
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
تقرير جديد يحدد موعد الكشف عن سبب إحتراق هواتف Galaxy Note 7
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
وزير الطاقة السعودي: إطلاق برنامج ضخم للطاقة المتجددة
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
تثبيت
ثبت
كوالكوم تؤكد أن الفيديو السابق لا يعرض الهاتف Nokia 8
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
بسبب ترامب.. الذهب إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
تثبيت
ثبت
تحديث الأندرويد Nougat للهاتف HTC 10 سيصدر من جديد في غضون ثلاثة أسابيع
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
مئات الفتيات السودانيات يمتهن نقش الحناء بالقاهرة
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار غريبة
1
تثبيت
ثبت
مدرب زيمبابوي سعيد بالتعادل أمام الجزائر
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
تثبيت
ثبت
علي بابا تعلن إتفاقية مع 20 علامة تجارية عالمية لمكافحة بيع السلع المقلدة
dailynews
منذ 3 ساعة (من
tech-wd.com
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تثبيت
ثبت
رسميا: موقع True-Gaming هو الموقع العربي الأول المعترف به بقائمة تقييمات Metacritic
tgmedia
منذ 3 ساعة (من
true-gaming.net
)
ابدأ النقاش
تفاصيل
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الألعاب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي >
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة