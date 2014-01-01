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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
منذ شهر
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190
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120
Driver: San Francisco
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أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
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كتاب هذا محمد.. يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية
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فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
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مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
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أفضل تطبيقات تسجيل الصوت اندرويد
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تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
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Weather Wiz .. تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أجهزة أندرويد
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آخر الأخبار و المستجدات
2
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المغرب يكتسح توغو ويحقق أكبر انتصار في كأس أفريقيا
dailynews
منذ 1 يوم (من
arabic.cnn.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار الرياضة
Kimo Kamal
https://www.youtube.com/watch?v=6llc866M_0Q
منذ 1 يوم
Kimo Kamal
رائع
منذ 1 يوم
2
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الكونغو تفرض التعادل على كوت ديفوار
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار الرياضة
Kimo Kamal
جييد
منذ 1 يوم
1
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سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
abdoodada06
نحن ننتظر
منذ 1 يوم
draoua
جيد
منذ 1 يوم
1
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يونيكود تناقش مع آبل إضافة رموز تعبيرية بالشعر الأحمر
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
abdoodada06
و ما الفائدة ههه
منذ 1 يوم
draoua
ممتاز
منذ 1 يوم
1
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آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS
dailynews
منذ 1 يوم (من
apple-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أبل
abdoodada06
this is baaaad
منذ 1 يوم
draoua
افضل شيء
منذ 1 يوم
2
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النسخة العالمية من الهاتف Galaxy C9 Pro قد تصدر في المستقبل القريب
tgmedia
منذ 2 يوم (من
electrony.net
)
5 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
عرض جميع التعليقات: 5
g9gasd
روووعة
منذ 2 يوم
abdoodada06
روووووعة
منذ 1 يوم
draoua
نحن ننتظر المزيد
منذ 1 يوم
2
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حبوب الداينابول
Mehdi
منذ 1 يوم (من
fitnessmaroc2.blogspot.com
)
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الموضوع:
صحة
2
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TwoEyes VR .. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
aitnews
منذ 2 يوم (من
aitnews.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
abdoodada06
كم سعرها ؟
منذ 1 يوم
draoua
هذا جميل
منذ 1 يوم
2
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خريف يفوز بجائرة مهرجان المسرح العربي
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار غريبة
3
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تجربة الضيافة العربية على رحلات العربية للطيران
sayedfadel
منذ 2 يوم (من
rehlat.ae
)
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الموضوع:
سياحة وسفر
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Ubisoft تشاركنا متطلبات تشغيل لعبة For Honor للحاسب الشخصي
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
true-gaming.net
)
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الموضوع:
أخبار الألعاب
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طوابير يابانية طويلة مع فتح باب حجوزات الSwitch وحتى زيلدا تنفد من المتاجر
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
true-gaming.net
)
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الموضوع:
أخبار الألعاب
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Mario Kart 8 Deluxe تحمل معها 5 أطوار للعب الجماعي ودعم أزياء الamiibo
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
true-gaming.net
)
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الموضوع:
أخبار الألعاب
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مبيعات Final Fantasy XV تتجاوز حاجز ال1.5 مليون نسخة بالاسواق الامريكية وتفوق كبير للPS4
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
true-gaming.net
)
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أخبار الألعاب
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Michael Pachter: لايجب على السكوربيو ان يصدر بسعر اكثر من 399 دولار!
tgmedia
منذ 1 ساعة (من
true-gaming.net
)
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أخبار الألعاب
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توتنهام يفرض التعادل على السيتي واليونايتد يحتفل بإنجاز روني
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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علاج أمراض الكلى ومحاربة السرطان وزيادة طاقة الجسم بالبطيخ
zyadshokry2
منذ 1 ساعة (من
seha-tok.com
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صحة
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السعيد يسعد المصريين بهدف الفوز في مرمى أوغندا
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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راموس ينقذ الريال من فخ "ملقا".. ورونالدو يفشل في التسجيل
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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أخبار الرياضة
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نابولي يوجه لطمة أخرى لآمال ميلانو في أبطال أوروبا
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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أخبار الرياضة
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