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آخر الأخبار و المستجدات
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مونديال اليد.. خسارة أولى لمصر وثانية لتونس
dailynews منذ 1 يوم (من skynewsarabia.com)
تعليقات 2 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أخبار الرياضة
qmotor qmotor للأسف شيء يحزن منذ 1 يوم
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فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري

فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
dailynews منذ 3 يوم (من tech-wd.com)
تعليقات 4 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أخبار التكنولوجيا
تعليقات عرض جميع التعليقات: 4
Moade Mtimet Moade Mtimet الشركة العملاقة لا تترك أي مجال منذ 3 يوم
Fakhour Mohammed Fakhour Mohammed لم أعد أعتقد أنه يمكن إيقاف العقل البشري، يمكن التنقيب في أي مجال منذ 1 يوم
qmotor qmotor العمل على المشروع لا يعني نجاحه منذ 1 يوم
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Weather Wiz .. تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أجهزة أندرويد
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تلميحة: تعطيل الكاميرا الموجودة في جميع حواسب MacBook المحمولة لحماية الخصوصية
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محكمة الاستئناف تُعيد فتح قضية انتهاك سامسونج لتصميم هواتف iPhone
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مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين

مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
dailynews منذ 3 يوم (من tech-wd.com)
تعليقات 1 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أخبار التكنولوجيا
Moade Mtimet Moade Mtimet حتى لا تتعرض لمشاكل حين تطلق الخدمة ؟؟ منذ 3 يوم
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علي بابا تعلن إتفاقية مع 20 علامة تجارية عالمية لمكافحة بيع السلع المقلدة
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