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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
منذ شهر
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الأفضل في ثبّت
190
Radio Rotana Online - استمع إلى راديو روتانا
120
Driver: San Francisco
116
مشروع القرآن الكريم: موقع للقرآن الكريم بتفاسير مختلفة ومترجم لعدة لغات من جامعة الملك سعود
110
أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
104
كتاب هذا محمد.. يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية
7
فيس بوك تكشف عن خطة فعلية لوقف الأخبار الوهمية
5
هاتف نوكيا الجديد ببطارية تدوم 31 يومًا والسعر مفاجأة كبرى
5
ترامب يطلب من قادة التكنولوجيا الاتصال به مباشرة
4
دراسة: ابتعد عن فيس بوك لفترة أسبوع وستشعر بالراحة
4
نموذج الكسب عبر البيع بالعمولة ومبدأ الكل رابح
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آخر الأخبار و المستجدات
2
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ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا
dailynews
منذ 7 ساعة (من
apple-wd.com
)
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الموضوع:
أبل
2
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خطوات ذهبية تقودك إلى النجاح
dailynews
منذ 8 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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أخبار غريبة
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النسخة المرجانية الزرقاء من Galaxy S7 Edge ستصدر قريبا في أوروبا
tgmedia
منذ 8 ساعة (من
electrony.net
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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ما الذي يحدث على الإنترنت والشبكات الاجتماعية في كل دقيقة؟ أرقام من 2014 و 2016
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
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أخبار التكنولوجيا
1
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وصفه طبيعيه لحمايه الشعر من التساقط وزياده كثافته ونموه ونعومته - مطبخ نكهات بيتية
محمد ابو انس
منذ 42 دقيقة (من
nakhat-batah.blogspot.com
)
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الموضوع:
صحة
1
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أفعى تلغي رحلة لطيران الإمارات
dailynews
منذ 54 دقيقة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار غريبة
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ترامب يرد على نجمة هوليود ميريل ستريب
dailynews
منذ 59 دقيقة (من
skynewsarabia.com
)
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أخبار غريبة
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مهرجان الشارقة الشعري ينطلق بتكريم شاعرين
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار غريبة
1
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نوكيا تسجّل علامة تجارية لمساعد صوتي افتراضي يُدعى فيكي
dailynews
منذ 1 ساعة (من
tech-wd.com
)
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أخبار التكنولوجيا
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كل ما تحتاج أن تعرفه عن حفل توزيع جوائز "فيفا"
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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أخبار الرياضة
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تطبيق Social Viewer للبحث في الشبكات الإجتماعية بدون تسجيل دخول
dailynews
منذ 1 ساعة (من
tech-wd.com
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
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مزيد من الخصوصية أم الجريمة؟ نظارات تمنع كاميرات المراقبة من التعرف على وجهك!
dailynews
منذ 2 ساعة (من
ibda3world.com
)
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أخبار غريبة
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آبل تقرر فتح أول متجر رسمي لها في الوطن الأم لشركة سامسونج
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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جوجل وآبل تزيلان تطبيق LinkedIn من متجري Google Play و App Store
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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المواجهة الثالثة: HTC 10 ضد iPhone 7 Plus
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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OnePlus 3 و OnePlus 3T يحصلان على تحديث OxygenOS 4.0.1 الجديد
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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شركة Nissan تؤكد عزمها جلب المساعد الرقمي Cortana لسياراتها
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
electrony.net
)
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أخبار التكنولوجيا
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كيفية وضع مدير الملفات والتخزين في الإعدادات السريعة على اندرويد نوجا
dailynews
منذ 2 ساعة (من
tech-wd.com
)
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أخبار التكنولوجيا
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فينغر: الإصابة جعلت ويلبيك أكثر صبرا وقوة
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار الرياضة
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إنفوغرافيك.. الصين بين التلوث والطاقة المتجددة
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار التكنولوجيا
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