آخر الأخبار و المستجدات

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هوغان يغادر منصبه في الاتحاد للطيران
dailynews منذ 1 يوم (من skynewsarabia.com)
تعليقات 1 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: اقتصاد وتجارة
Mohamed Taimor Mohamed Taimor ما شاء الله رب العالمين منذ 10 ساعة
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تحذير ألماني من الإفراط في تعاطي مضادات حموضة المعدة

تحذير ألماني من الإفراط في تعاطي مضادات حموضة المعدة
dailynews منذ 1 يوم (من dw.com)
تعليقات 2 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: علوم عامة
Heba Salim Heba Salim معلومات قيمة منذ 1 يوم
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تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر

تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر
dailynews منذ 1 يوم (من tech-wd.com)
تعليقات 2 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أبل
Heba Salim Heba Salim موضوع جيدا جدا منذ 1 يوم
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آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند

آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند
dailynews منذ 1 يوم (من apple-wd.com)
تعليقات 2 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أبل
Heba Salim Heba Salim موضوع مميز وشيق منذ 1 يوم
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واتساب على آيفون يتيح لك الآن إرسال الرسائل أوفلاين

واتساب على آيفون يتيح لك الآن إرسال الرسائل أوفلاين
dailynews منذ 1 يوم (من tech-wd.com)
تعليقات 2 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أخبار التكنولوجيا
Heba Salim Heba Salim موضوع متميز ويختوي علي معلومات قيمة منذ 1 يوم
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عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر

عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر
dailynews منذ 1 يوم (من tech-wd.com)
تعليقات 1 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: أخبار التكنولوجيا
Heba Salim Heba Salim موضوع رائع منذ 1 يوم
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آبل تصعق كوالكوم Qualcomm بدعوى قضائية في الصين لتخسر الأخيرة بذلك حق الرد
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