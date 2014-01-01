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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
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190
Radio Rotana Online - استمع إلى راديو روتانا
120
Driver: San Francisco
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مشروع القرآن الكريم: موقع للقرآن الكريم بتفاسير مختلفة ومترجم لعدة لغات من جامعة الملك سعود
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أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
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كتاب هذا محمد.. يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية
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فيسبوك يعمل على مشروع لقراءة العقل البشري
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مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
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أفضل تطبيقات تسجيل الصوت اندرويد
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تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
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Weather Wiz .. تطبيق للطقس بتصميم أنيق على أجهزة أندرويد
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آخر الأخبار و المستجدات
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أدنوك توقع اتفاقية لتخزين 5.86 مليون برميل نفط بالهند
dailynews
منذ 18 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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الإمارات والهند توقعان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية
dailynews
منذ 21 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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هوغان يغادر منصبه في الاتحاد للطيران
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
Mohamed Taimor
ما شاء الله رب العالمين
منذ 10 ساعة
1
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تحذير ألماني من الإفراط في تعاطي مضادات حموضة المعدة
dailynews
منذ 1 يوم (من
dw.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
علوم عامة
Heba Salim
معلومات قيمة
منذ 1 يوم
1
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تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أبل
Heba Salim
موضوع جيدا جدا
منذ 1 يوم
1
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آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند
dailynews
منذ 1 يوم (من
apple-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أبل
Heba Salim
موضوع مميز وشيق
منذ 1 يوم
1
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واتساب على آيفون يتيح لك الآن إرسال الرسائل أوفلاين
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
2 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
Heba Salim
موضوع متميز ويختوي علي معلومات قيمة
منذ 1 يوم
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عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر
dailynews
منذ 1 يوم (من
tech-wd.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
Heba Salim
موضوع رائع
منذ 1 يوم
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تغريدة نعي سلمان العودة لزوجته تذكّر بفيديو قديم له "إيش اسم زوجتك"
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار غريبة
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أحمد عيد: "ياباني أصلي" لا يهاجم مصر والعمل في التلفزيون صعب
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
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الموضوع:
أخبار غريبة
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باسم يوسف يعلن عن أول كتاب له "الثورة للمبتدئين"
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
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الموضوع:
أخبار غريبة
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شاهد كيف احتفل هذا المسن بعيد ميلاده التسعين!
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
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الموضوع:
أخبار غريبة
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لقب أستراليا بين الشقيقتين
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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إن بي إيه.. سادس خسارة لحامل اللقب في 8 مباريات
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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الأرجنتيني زاراتي إلى واتفورد
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار الرياضة
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المغرب ومصر.. قصة عقدة عمرها 30 عاما
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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ملحمة أم وابنتيها.. لقاء الصراخ والدموع بعد 28 عاما
dailynews
منذ 2 ساعة (من
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أخبار غريبة
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فيديو مخيف.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفين
dailynews
منذ 2 ساعة (من
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أخبار غريبة
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ماري تايلر مور.. رحيل الزوجة المرحة
dailynews
منذ 2 ساعة (من
skynewsarabia.com
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أخبار غريبة
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آبل تصعق كوالكوم Qualcomm بدعوى قضائية في الصين لتخسر الأخيرة بذلك حق الرد
dailynews
منذ 2 ساعة (من
apple-wd.com
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أبل
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