آخر الأخبار و المستجدات

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الاكتفاء بالخضار فقط يشكل خطرا على الأطفال
dailynews منذ 3 ساعة (من dw.com)
تعليقات 1 تعليق  تفاصيل  إلغاء التثبيت  الموضوع: علوم عامة
Walid Lewandowski Walid Lewandowski شكرا على الموضوع الجميل منذ 1 ساعة
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أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة
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