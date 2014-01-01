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ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
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أسانج: موقع facebook ارهب وسيلة ابتكرت لمراقبة الناس
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قصة نجاح فيليب نايت - مؤسس شركة Nike
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آخر الأخبار و المستجدات
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الاكتفاء بالخضار فقط يشكل خطرا على الأطفال
dailynews
منذ 3 ساعة (من
dw.com
)
1 تعليق
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الموضوع:
علوم عامة
Walid Lewandowski
شكرا على الموضوع الجميل
منذ 1 ساعة
2
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مصر.. المعروض النقدي يقفز إلى 2.6 تريليون جنيه
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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هبوط في البورصات العربية وسط غياب المحفزات
dailynews
منذ 1 يوم (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة
dailynews
منذ 21 ساعة (من
tech-wd.com
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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سيمنس تجاوزت أهداف مشروع الكهرباء العملاق في مصر
dailynews
منذ 22 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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الرئيس اللبناني يكشف موعد بدء إنتاج النفط
dailynews
منذ 22 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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إنفوغرافيك.. ألمانيا على عرش صناعة السيارات
dailynews
منذ 22 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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خفض إنتاج أوبك وتراجع الدولار يقفزان بالنفط
dailynews
منذ 22 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
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ما بعد آيفون: هاتف ألو المستقبلي!
dailynews
منذ 2 يوم (من
ibda3world.com
)
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أخبار غريبة
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توجه لاستقالة وزير الإعلام والشباب الكويتي
dailynews
منذ 1 ساعة (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
1
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برشلونة يطمح لتجاوز أزمته أمام أتلتيكو مدريد في الكأس
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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بالأرقام.. اكتساح تاريخي لمصر أمام بوركينا فاسو قبل موقعة نصف النهائي
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
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استخدم ميزة ايفون هذة للوصول بسهولة إلى الجزء العلوي من الشاشة
doxa
منذ 1 ساعة (من
goo.gl
)
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الموضوع:
أبل
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كوبر يؤكد: الملعب لا يعترف بالتاريخ.. والحضري: بلدي أهم من الإنجازات الشخصية
dailynews
منذ 1 ساعة (من
arabic.cnn.com
)
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الموضوع:
أخبار الرياضة
1
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تحميل القراءة اون لاين كتاب قوة الان ل ايكارت تول -- الدليل إلى التنوير الروحي PDF
Walid Lewandowski
منذ 1 ساعة (من
ahlambezz.blogspot.com
)
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الموضوع:
علوم عامة
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ايفون 7 Plus هو الأكثر شعبية من بين نماذج Plus
doxa
منذ 1 ساعة (من
goo.gl
)
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الموضوع:
أبل
1
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تيم كوك: ميّزات جديدة قادمة إلى Apple TV، وآبل ما تزال في مراحلها الأولى في صناعة المحتوى
dailynews
منذ 1 ساعة (من
apple-wd.com
)
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أبل
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واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت
dailynews
منذ 2 يوم (من
skynewsarabia.com
)
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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ابل تعلن عن نتائج قياسية للربع الأول 2017: صافي أرباح 17.9 مليار دولار وبيع 78.3 مليون ايفون
doxa
منذ 2 ساعة (من
goo.gl
)
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أبل
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عرض ترويجي جديد للNintendo Switch إلعب بأي وقت وبأي مكان ومع أي شخص
tgmedia
منذ 2 ساعة (من
true-gaming.net
)
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أخبار الألعاب
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